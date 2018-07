Eduardo “Chiche” Japez, cerca de Estudiantes

Estudiantes de Concordia está negociando muy fuerte con Eduardo Chiche Japez, quien fuera DT de Argentino de Junín. Desde el club reconocen que están avanzados y el entorno del entrenador le confesó a la página web Pick And Roll que "faltan detalles".

El juninense se destacó por trabajar como asistente de Carlos Duro en Boca Juniors, donde el equipo llegó a semifinales. También fue asistente de Silvio Santander en el histórico campeonato que logró Quimsa. Los últimos dos años estuvo al frente de Argentino de Junín, donde realizó muy correctas temporadas regulares y no pudo avanzar en playoff perdiendo 3-1 en ambas ocasiones.

De todas maneras, el verde de Concordia no hará ninguna confirmación oficial hasta el fin de esta semana. Apostaría por jóvenes para jugar el Súper 20 y haría retoques para la Liga Nacional.

La nueva apuesta de Quilmes

El cervecero de Mar del Plata sumó una nueva ficha mayor para el plantel de la temporada 2018/2019 de la Liga Nacional. Regresa el escolta Lucas Ortiz, quien ya jugó tres años en el club.

El equipo que volverá a dirigir Javier Bianchelli está en el mercado de la Liga Nacional contratando, en virtud de su presupuesto, preferentemente el mercado de Liga Argentina (ex TNA) que hasta ahora lo nutre con 2 de las 8 fichas mayores. Y viendo además otro jugador para sumarlo en breve.

Este fin de semana se conoció el regreso del escolta Lucas Ortiz nacido en Temperley (Buenos Aires) el 24/08/1987, con 31 años y 1.90 metros será el ayuda base suplente del equipo.

Como se recordará Ortiz jugó el TNA 2012/13 con Quilmes y consiguió el ascenso continuando en el club durante dos temporadas más en Liga Nacional.

En su última campaña con Temperley en la Liga Argentina tuvo promedios de 11.5 puntos (76% libres, 54% dobles y 36% triples), 3,9 asistencias, 3,2 rebotes y 1,2 robos en 29 minutos por juego.

En la continuidad del armado, pensaron en Martín Cabrera, base U23 de la segunda categoría, que vistió la camiseta de Villa San Martín, que es la prioridad del cervecero si finalmente Bruno Sansimoni termina yéndose a Boca Juniors tal como está hablado. El próximo 24 de julio los dirigentes de Quilmes viajarán a Buenos Aires y de cerrar positivamente la salida de “Chule” comenzarían las negociaciones con Instituto, dueño del pase de Cabrera.

De tal modo, Quilmes ya tiene en su plantel las siguientes fichas: Nicolás Ferreyra, Lucas Ortíz Emiliano Basabe, Sebastián Morales y Omar Cantón.

Ferrer se fue de San Lorenzo

San Lorenzo de Almagro abrió una semana amarga con la salida del pivote Javier Justiz Ferrer que no estaba en sus planes, pero lo cierra del mejor modo: el escolta Paolo Quinteros se podría mudar a Boedo.

Ayer fue un día de cimbronazos. Mientras Gonzalo García debió interrumpir sus vacaciones en Italia, el manager Pablo Dangelo debió hacer lo propio en otro lugar del planeta. No hubo paz desde esta mañana cuando se enteraron que el agente de Justiz Ferrer, Claudio Pereira hizo uso de la opción del “Buy out” para sacarlo al pivote cubano rumbo a España. Si bien la situación no está resuelta es casi un hecho que todo se cerrará bien para el Zaragoza y la salida de Justiz.

De todos modos el día no cierra tan mal ya que en la jornada consiguieron otra noticia de altísimo impacto, posiblemente el pase del año, cuando conocieron que Paolo Quinteros habría decidido darles el SI y mudarse para Buenos Aires abandonando Regatas después de siete temporadas consecutivas (desde la 11/12).

De concretarse, Paolo volvería a jugar en Buenos Aires, después de su paso desde el 2003 al 2006 en Boca Juniors, y llegaría recién a su cuarto equipo distinto en la Liga (Estudiantes de Olavarría, Boca, Regatas). El escolta entrerriano de 39 años (15 de enero de 1979) y 1.90 metros solo jugó en Corrientes desde que regresó de Europa.

La posibilidad para Paolo Quinteros llega en un momento ideal para el jugador ya que Regatas no está armando un equipo con aspiraciones para campeonato sino se encuentra en el marco de una reestructuración con la llegada de Lucas Victoriano como entrenador. Además Quinteros disfrutaría de jugar Liga de las Américas y copa Intercontinental de Clubes, buscar el tetracampeonato y no tener que erigirse como principal vía de gol de su equipo y cargar esa mochila sino dividir tareas entre el rico personal que San Lorenzo posee.

La posible llegada de Quinteros tiene una relación directa con otra situación de armado del equipo: en el nacimiento de esta semana los dirigentes de San Lorenzo hicieron una propuesta formal por Máximo Fjellerup, la joya de Bahía Basket. El chico de tres arroyos (27 de noviembre 1997) cumplirá 21 años cuando esta liga comience y tiene dos años más de U23, pero el precio estipulado por “Pepe” Sánchez, director de Bahía Basket, fue mucho más alto del esperado. Y si bien no se abandona la idea, la negociación ahora entró en un stand by. Y la posibilidad de la llegada de Quinteros abrió un frente diferente.

Las próximas horas serán claves para desanudar el desenlace de esta historia, donde Quinteros tiene la prioridad dada al actual tricampeón de la Liga. Y San Lorenzo la chance de sumarlo en sus filas para seguir buscando la cosecha de títulos.

Un Fierro en Caballito

Mariano Fierro se muda dentro de Capital Federal pero continuará aportando sacrificio y defensa en la Liga Nacional. El ala fichó para Ferro, que se aseguró su cuarto jugador mayor.

Después de un destacado regreso a las competencias internacionales y una sufrida permanencia en la principal categoría nacional, Ferro se rearma de cara al Súper 20. Al igual que muchos equipos, esta primera competición la utilizará para analizar qué posiciones tendrá que reforzar para su estreno en la Liga Nacional.

En lo que respecta a fichas mayores, se aseguró la continuidad de Kevin Hernández, Mauro Cosolito y Hernán Laginestra como entrenador. Su primera incorporación fue el base Sebastián Orresta, proveniente de Estudiantes de Concordia. Ahora confirmó a Mariano Fierro, que sumará su capacidad rebotera y energía en el poste bajo del conjunto de Caballito.

El basquetbolista de Chascoí, de 32 años y 2.01 metros, promedió 6,9 puntos (48% en dobles) y 7 rebotes en la temporada 2017/18 para Boca Juniors, que quedó eliminado en el quinto juego de octavos de final frente a San Martín de Corrientes. Además, tuvo experiencia en Liga Nacional con las camisetas de Estudiantes de Olavarría, Regatas de Corrientes, Peñarol (campeón 2011), Atenas, Libertad de Sunchales, San Martín de Corrientes e Hispano Americano.