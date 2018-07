Los equipos se arman de la mejor manera para la 2018-19

Con la novedad que Paolo Quinteros podría pasar a las filas de San Lorenzo de Almagro, el mercado de pases tuvo su sacudida la semana pasada. Parece que están adelantadas las conversaciones.

En tanto ya parece cerrada la contratación de Juan Cangelosi en Libertad de Sunchales.

La Unión de Formosa está con todo. Tras el alejamiento de Alejandro Konsztadt (pasó a Boca Juniors) se aseguró al base extranjero Coron Williams, Mide 1,85 y tiene pasado reciente en la Liga Nacional de Basquet de Canadá, nacido el 23 de noviembre de 1989 circunstancialmente en Italia, pero de nacionalidad estadounidense. Repaso por los clubes:

Argentino (Junín)

Dato: El viernes 22 de junio envió a la AdC la carta intención de venta. De no haber compradores jugará la Liga.

Bases: Gastón García (U23)

Escolta: Guido Mariani

Aleros: Gianni Dobois (Juvenil)

Ala pivote: Agustín Acuña (U23)

Pivote: no tiene

DT: Eduardo Japez

Asistente: Matías Huarte

Atenas (Córdoba)

Bases: Franco Baralle (Juvenil) – Tomás Gutiérrez (Juvenil)

Escoltas: Larry O´Bannon -

Mateo Chiarini (U23)

Aleros: Juan Fernández Chávez - Leonardo Lema (U23)

Ala pivote: Walter Herrmann - Nicolás Romano

Pivote: Joaquín Lallana (U23).

DT: Nicolás Casalánguida

Asistente: Marcelo Arrigoni

Bahía Basket (Bahía Blanca)

Bases: Facundo Corvalán (U23) - Fermín Thygesen (U23)

Escoltas: Máximo Fjellerup (U23)- Santiago Vaulet (U23) - José Materán (U23)

Aleros: Juan Pablo Vaulet (U23) - Martín Fernández (U23) – Bautista Lugarini (Juvenil)

Ala pivote: no tiene

Pivote: Gerson Santos - Francisco Filippa (U23)

DT: Sebastián Ginóbili

Asistente: Alejandro Montecchia

Boca Juniors (CABA)

Bases: Alejandro Konsztadt

Escoltas: Eric Flor - Lucas Gargallo (U23) - Tomás Cavallero (Juvenil)

Aleros: Adrián Boccia

Ala pivote: no tiene

Pivote: Agustín Caffaro (U23)

DT: Guillermo Narvarte

Asistente: Sebastián Figueredo

Comunicaciones (Mercedes)

Bases: Luis Cequeira

Escoltas: Selem Safar - José Defelippo (U23)

Aleros: Miguel Gerlero

Ala pivote: Facundo Giorgi

Pivote: Matías Bortolín

DT: Ariel Rearte

Asistente: no tiene

Estudiantes (Concordia)

Bases: Leandro Vildoza – Matías Aluchon (juvenil)

Escoltas: Mateo Bolivar - Ivan Catani (U23)

Aleros: Alejandro Zurbriggen (U23)

Ala pivote: Jasiel Rivero – Ramiro Ratero (juvenil)

Pivote: Emilio Domínguez - Adrián Espinoza (U23)

DT: no tiene

Asistente: no tiene

Ferro Carril Oeste (CABA)

Bases: Sebastián Orresta - Tomás Spano (U23)

Escoltas: Ivan Gramajo (U23)

Aleros: Mauro Cosolito

Ala pivote: Mariano Fierro

Pivote: Kevin Hernández - Rómulo Gusmao Costa (U23)

DT: Hernán Laginestra

Asistente: no tiene

Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia)

Bases: Lucas Pérez - Manuel Buendía (U23)

Escoltas: Juan Manuel Rivero

Aleros: Sebastián Vega - Yoanki Mencia (U23)

Ala pivote: Franco Giorgetti

Pivote: Eloy Vargas - Diego Romero

DT: Martín Villagrán

Asistente: Eduardo Opezzo

Hispano Americano (Río Gallegos)

Bases: Nicolás Paletta - Diego García

Escoltas: no tiene

Aleros: no tiene

Ala pivote: no tiene

Pivote: Javier Carter - Fernando Podestá

DT: Marcelo Richotti

Asistente: no tiene

Instituto (Córdoba)

Bases: Santiago Scala - Gastón Whelan - Lucas Reyes (Juvenil)

Escoltas: Federico Pedano (Juvenil)

Aleros: Luciano González

Ala pivote: Facundo Piñero - Enzo Rupcic (U23)

Pivote: no tiene

DT: Facundo Müller

Asistente: Gustavo Peirone

La Unión (Formosa)

Bases: Nicolás Zurschmitten (U23)

Escoltas: Jonathan Maldonado

Aleros: Alexis Elsener - Federico Marín - Jonthan Basualdo (Juvenil)

Ala pivote: Jonhatan Flowers

Pivote: Chaz Cawford - Ignacio Alessio

DT: Gabriel Piccato

Asistente: no tiene

Libertad (Sunchales)

Bases: Manuel Alonso (Juvenil)

Escoltas: Augusto Alonso (U23)

Aleros: Juan Cangelosi?

Ala pivote: no tiene

Pivote: no tiene

DT: Sebastián Saborido

Asistente: no tiene

Obras Basket (CABA)

Bases: Pedro Barral - Fernando Zurbriggen (U23)

Escoltas: no tiene

Aleros: Luca Valussi (U23)

Ala pivote: Maurice Kemp

Pivote: Eric Anderson - Philipp Lockett - Lautaro Berra (Juvenil)

DT: Gregorio Martínez

Asistente: no tiene

Olímpico (La Banda)

Bases: Maximiliano Stanic – Jonatan Machuca – Facundo Vazquez (U23)

Escoltas: Karel Guzmán (U23)

Aleros: Sebastián Vázquez - Luciano Ortíz (U23)

Ala pivote: Santiago Roitman (U23)

Pivote: no tiene

DT: Adrián Capelli

Asistente: Julián Pagura

Peñarol (Mar del Plata)

Bases: Nicolás Gianella - Joaquin Valinotti (U23) - Juan Ignacio Marcos (Juvenil)

Escoltas: Bruno Barovero - Lucas Gorosterrazú (U23)

Aleros: Lucas Arn - Tomás Monacchi (U23) – Juan Martín Fernández (Juvenil)

Ala pivote: Du'Vaughn Maxwell - Nicolás Lauría

Pivote: Damián Tintorelli - Alejandro Alloatti - Nicolás Franco (juvenil)

DT: Leonardo Gutiérrez

Asistente: no tiene

Quilmes (Mar del Plata)

Bases: Nicolás Ferreyra -

Escoltas: Juan De LaFuente (Juvenil)

Aleros: Emiliano Basabe - Sebastián Morales

Ala pivote: no tiene

Pivote: Omar Cantón – Tomás Reimundo (U23)

DT: Javier Bianchelli

Asistente: Mariano Rodríguez

Quimsa (Santiago del Estero)

Bases: Nicolás De Los Santos - Juan Brussino - Julián Ruíz (U23) - Tomas Allende (Juvenil)

Escoltas: Leonel Schattmann - Sebastián Lugo (U23)

Aleros: Federico Aguerre

Ala pivote: Leonardo Mainoldi

Pivote: Torin Francis - Roberto Acuña - Gabriel Mendes Da Silva (U23)

DT: Silvio Santander

Asistente: no tiene

Regatas (Corrientes)

Bases: Marco Giordano (Juvenil), Juan Pablo Corbalán (Juvenil)

Escoltas: Juan Arengo (U23)

Aleros: Erik Thomas (U23)

Ala pivote: Fabián Ramírez Barrios - Javier Saiz

Pivote: Tayavek Galizzi

DT: Lucas Victoriano

Asistente: no tiene

San Lorenzo (CABA)

Bases: Nicolás Aguirre - José Vildoza (U23)

Escoltas: Dar Tucker – Lisandro Fernández (Juvenil)

Aleros: Marcos Mata

Ala pivote: Tyrone Curnell - Mathías Calfani

Pivote: Javier Justiz Ferrer - Jerome Meyinsse

DT: Gonzalo García

Asistente: Carlos Duro

San Martín (Corrientes)

Bases: Lucas Faggiano

Escoltas: Tomás Zanzottera

Aleros: no tiene

Ala pivote: no tiene

Pivote: no tiene

DT: Sebastián González