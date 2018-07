Nueve de Julio le ganó a Porteño de Chacabuco en las dos categorías que se disputaron este fin de semana. El partido, que estaba postergado del otro sábado, debió jugarse porque era indispensable para la clasificación de los equipos a la eliminatoria zonal que clasificará para el provincial de clubes de esta categoría.

Por ende Nueve de Julio logró ocupar una de las plazas y la restante es de Los Indios que salió primero en la tabla posicional al cierre de la primera fase del campeonato. Este es detalle:

Resultados

Preinfantiles (U13)

9 de Julio 84 vs Porteño 48

Mini

9 de Julio 4 vs Porteño 0

Segunda rueda (después de las vacaciones)

12º Fecha - 1° Rev.

Los Indios B Vs 9 de Julio Blanco

Junín Vs Cavul

9 de Julio Celeste Vs San Martín

Linqueño Vs Porteño

Sarmiento Vs Ciclista

Argentino Vs Los Indios

13º Fecha - 2° Rev.

9 de Julio Blanco Vs Los Indios

Ciclista Vs Argentino

Porteño Vs Sarmiento

San Martín Vs Linqueño

Cavul Vs 9 de Julio Celeste

Los Indios B Vs Junín