¿Se acerca Roger Arrieta?

Según pudo averiguar anoche Democracia en el "Rodolfo Palomo", Roger Arrieta estaría dispuesto a ser el presidente de Ciclista Juninense tras la asamblea del día 16 de junio. Recordemos que en la última reunión hubieron pocos asociados y no se llegó a ningún acuerdo. Arrieta sería parte de la continuidad de esta dirigencia, aunque no se sabría a ciencia cierta qué categoría afrontaría el verdirrojo. Lo importante es que la institución no sea intervenida. Igualmente anoche se habrá celebrado una reunión subrepticia con algunos históricos del club.