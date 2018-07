Se completaron algunos partidos pendientes

Para este fin de semana estaba previsto completar la primera rueda del minibásquet local, con los partidos que habían quedado postergados.

Sin embargo el mal tiempo reinante en nuestra ciudad hizo que Porteño y Cavul no viajaran a jugar sus respectivos compromisos. Entonces hay partidos que siguen pendientes y deberán fijarse nuevas fechas de juego. Detalle:

Resultados

Mini

San Martín 4 – Junín 0

9 de Julio A – Porteño (postergado)

Los Indios B – Cavul (postergado)

9 de Julio B 1 – Argentino 3

El Linqueño-Ciclista: se jugará la tira completa el sábado 14/7, a partir de las 10.30.

Preinfantiles (U13)

9 de Julio A – Porteño (postergado)

12º Fecha 1° Rev.

Los Indios B Vs 9 de Julio Blanco

Junín Vs Cavul

9 de Julio Celeste Vs San Martín

Linqueño Vs Porteño

Sarmiento Vs Ciclista

Argentino Vs Los Indios

13º Fecha 2° Rev.

9 de Julio Blanco Vs Los Indios

Ciclista Vs Argentino

Porteño Vs Sarmiento

San Martín Vs Linqueño

Cavul Vs 9 de Julio Celeste

Los Indios B Vs Junín