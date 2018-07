Mariano Bosa: “Va a ser una serie muy linda”

“Por suerte este año los resultados se dieron a favor y nos toca nuevamente jugar una final contra Los Indios. Ya tuvimos la experiencia el año pasado cuando ellos nos ganaron la final dos a cero, nos superaron bien en cancha nuestra y la de ellos.

Ahora vamos con otro grupo y muchas expectativas, con muchas ganas de hacer buenos partidos por sobre todas las cosas.

Estamos trabajando en la defensa del Vasco Arrascaete que en esta categoría domina mucho la pintura y luego resolveremos sobre la marcha.

Tuvimos una semana de trabajo complicada, Franco Lombardi se no fue con la selección de Chivilcoy que es nuestro líder en lo grupal y en la ofensiva. Nos ha costado entrenar. El martes y jueves no tuvimos disponibilidad de la cancha, me ha costado juntar diez jugadores para hacer un entrenamiento formal, pero la idea va a ser proponer un juego agresivo, de corridas y muchos ataques.

La localía es importante. Ellos son muy fuertes en su casa. Nosotros le ganamos a ellos en la fase regular, pero ellos presentaron un equipo de emergencia porque priorizaron el provincial de clubes. Luego hicimos un amistoso en un parate que tuvo el campeonato en cancha de ellos donde jugaron muy bien y nos pasaron por arriba.

La verdad que la cancha de Los Indios es muy difícil, tiene el piso nuevo, los aros, los tableros y se hacen muy fuertes. Va a ser una serie muy linda.

Yo voy a estar en Sarmiento hasta que termine el campeonato. Ya hablé con los directivos, voy a quedar en libertad de acción para esperar alguna oferta de otro club ya sea en la ciudad o afuera. Quiero ver se puedo tener alguna oferta de Federal o TNA y evaluaré las propuestas. Es la decisión que tengo tomada para el futuro”.