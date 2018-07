Gabriel Paolin: “La final es todo un desafío”

“Un final más. Muy contento porque se ve que el club está haciendo las cosas bien. Hace mucho tiempo que se viene trabajando para lograr este objetivo y que el club crezca. El año pasado se dio con el provincial de clubes donde llegamos a una etapa muy avanzada y se dan cuatro torneos del local donde llegamos a la final.

Otra vez con Sarmiento en la final. Hace un tiempo atrás el equipo estaba a cargo de Daniel Pontelli, luego en otra oportunidad también los enfrentamos y es todo un desafío. Ellos también están con el entusiasmo de volver a salir campeones, nosotros trataremos de hacer el juego que nos convenga. Vamos a ver si podemos priorizar el perímetro que es donde por ahí contamos con más recambios o tenemos más movimientos que ellos.

Acá se conocen bien las canchas, no se si va a pesar tanto la localía. Esto no es que rebalsa de gente la cancha y por ahí se sienten otras cosas. Considero que va a pesar mucho la experiencia de los jugadores. Nosotros ya venimos jugando finales, ellos lo tienen a Márquez y Corniglia con mucho rodaje sobre sus espaldas. Espero que sea una gran final, como aquella que se jugó en Sarmiento donde estaba lleno de colores verdes mezclados con los azules y amarillos.

Yo creo que a Sarmiento se le gana conteniendo el perímetro. Ellos andan bien con Franco Lombardi en esa posición, el chico ha crecido un montón. Hay que frenar a Javier Corniglia, hoy por hoy el mejor interno que tiene el básquet local y por contrapartida aprovechar nuestro perímetro, de poder correr, jugar cuando lo necesitamos y buscar tomar buenas decisiones. Creo que el último partido contra Ciclista no pudimos hacer nada de esto y la pasamos muy mal. Si logramos imponer el perímetro y que Bautista Arrascaete rompa en el juego interior, vamos a andar bien”.