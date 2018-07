Los Indios le ganó a Sarmiento y terminó invicto

Sarmiento recibió a Los Indios Amarillo en el partido adelantado de la última fecha del campeonato que se completará en el dia de la fecha.

El Canario ganó 4 a 0 y se adjudicó en forma invicta la primera rueda del certamen. Además jugaron amistosamente los cebollitas y premini.

Hoy se completa el calendario con los siguientes partidos previstos:

Hoy

10.30 San Martín-Junín

10.30 9 de Julio A –Porteño

10.30 Los Indios B-Cavul

14.30 9 de Julio B-Argentino

El Linqueño-Ciclista: se jugará la tira completa el sábado 14/7, a partir de las 10.30.

12º Fecha 1° Rev.

Los Indios B Vs 9 de Julio Blanco

Junín Vs Cavul

9 de Julio Celeste Vs San Martín

Linqueño Vs Porteño

Sarmiento Vs Ciclista

Argentino Vs Los Indios

13º Fecha 2° Rev.

9 de Julio Blanco Vs Los Indios

Ciclista Vs Argentino

Porteño Vs Sarmiento

San Martín Vs Linqueño

Cavul Vs 9 de Julio Celeste

Los Indios B Vs Junín.