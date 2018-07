Chivilcoy no pudo anoche contra Zárate - Campana

En un juego muy luchado y con cuatro juninenses en el plantel, Chivilcoy cayó anoche 73-64 ante Zárate-Campana en las semifinales del torneo provincial. El equipo de D’Ambrosio hizo un gran esfuerzo y peleará por el tercer puesto hoy ante el dueño de casa.

La final la juegan Bahía Blanca y Zárate Campana.

En horario matutino La Plata le ganó a Mar del Plata por 78 a 69 y quedó quinto, relegando a los marplatenses al último lugar del torneo.

Ayer

Mar del Plata 78 vs La Plata 69

Chivilcoy 64 vs Zárate Campana 73

Bahía Blanca 85 vs San Nicolás 79

Hoy

19 Chivilcoy vs San Nicolás (3er puesto).

21 Bahía Blanca vs Zárate/Campana (Final).

23 (Ceremonia clausura) (Belgrano).