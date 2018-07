Otro cuarto intermedio en la Asamblea de Ciclista

Ayer por la noche se reunió la masa societaria del club Ciclista Juninense, para continuar el cuarto intermedio de la Asamblea Anual Ordinaria.

El punto central es consensuar un nuevo presidente que suceda a Gabriel Barrozo en el mandato fenecido, pero tampoco anoche pudo llegarse a un acuerdo.

Por lo tanto se pasó a un nuevo cuarto intermedio para el lunes 16 del corriente a las 20 horas.

Difícil situación

Ciclista Juninense no escapa a las generales de la ley, como todos los clubes. La situación económica que atraviesa el país se siente de sobremanera en todas las entidades y Ciclista no es la excepción a las reglas del juego.

La entidad debe cerrar en números la anterior temporada y multiplicar por tres los recursos para jugar una nueva Liga Argentina de Básquetbol. No es cosa fácil.

Algunos rumores en la mesa de café daban cuenta que podría jugar el Torneo Federal, que tiene un costo mucho menor y podría armar un equipo con basquetbolístas locales más algún refuerzo.

Es más, hasta Marcelo Alsina -quien ya trabaja en el club- podría hacerse cargo de la conducción técnica y alguien mencionó la posibilidad que se sume Mariano Bosa -quien ya le dijo a Sarmiento que no sigue en el club- para colaborar en el banco de suplentes.

La suma de dinero a conseguir para este certamen es mucho más accesible, tiene micro propio, para manejarse dentro de la provincia de Bs. As.