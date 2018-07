Chivilcoy enfrenta a Zárate-Campana en semifinales

El seleccionado de Chivilcoy terminó primero en la zona A del campeonato provincial de mayores que se disputa en San Nicolás de los Arroyos. En la doble jornada de ayer ganó por la mañana al anfitrión 83-68 y por la tarde a La Plata 63-57.

Hoy juegan contra Zárate Campana la semifinal desde las 19 en el estadio Fortunato Bonelli, del club Belgrano.

La otra semifinal la juegan Bahía Blanca y San Nicolás, desde las 21, en el mismo escenario deportivo.



Segunda fecha

Bahía Blanca 94 vs La Plata 59

San Nicolás 68 vs Chivilcoy 83

Mar del Plata 68 vs Zárate Campana 99

Chivilcoy 63 vs La Plata 57

Bahía Blanca 90 vs Zárate Campana 83

San Nicolás 69 vs Mar del Plata 54

Hoy

19 Mar del Plata vs La Plata

19 Bahía Blanca vs San Nicolás

21 Chivilcoy vs Zárate Campana

Sabado 7/7

19 3er Puesto y 4to Puesto (Belgrano).

21 Final (Belgrano).

23 (Ceremonia clausura) (Belgrano).