Zárate-Campana demolió a Chivilcoy en el debut

El seleccionado de Chivilcoy, representante de la zona II y con refuerzos de nuestra ciudad, fue goleado anoche en su debut en el provincial que se disputa en San Nicolás de los Arroyos. Zárate Campana fue el verdugo que le propinó la friolera suma de 101 goles, contras escasos 72 que alcanzó a concretar.

Hoy Chivilcoy tiene doble programa, contra San Nicolás a las 10.30 y por la tarde ante La Plata.

Hoy por la mañana

10:30 Mar del Plata vs Zárate Campana (Somisa)(Zona B).

10:30 Bahía Blanca vs La Plata (Regatas)(INTERZONAL A-B).

10:30 San Nicolás vs Chivilcoy (Belgrano)(Zona A).



Hoy por la tarde

19:00 Chivilcoy vs La Plata (Regatas)(Zona A).

19:00 Bahía Blanca vs Zárate Campana (Belgrano)(Zona B).

21:00 San Nicolás vs Mar del Plata (Belgrano)(INTERZONAL A-B).

Viernes 6/7

19:00 5to Puesto y 6to Puesto (Regatas).

19:00 Semifinal 1 (2do A vs 1ro B)(Belgrano).

21:00 Semifinal 2 (1ro A vs 2do B)(Belgrano).

Sabado 7/7

19:00 3er Puesto y 4to Puesto (Belgrano).

21:00 Final (Belgrano).

23:00 (CEREMONIA DE CLAUSURA)(Belgrano).