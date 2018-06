Sarmiento y Los Indios jugarán la final del apertura

En la doble jornada basquetbolística de Primera división por el campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol, anoche se definieron los finalistas.

En el estadio Rodolfo Palomo del barrio del Obelisco, Sarmiento no tuvo inconvenientes y goleó a 9 de Julio por 70 a 46 (había ganado el de ida por 77 a 68).

Pero en el Coliseo del Boulevard, el que la pasó mal fue Los Indios. Entró que no la metìa ni en un fuentón. Hizo 6 puntos en el primer cuarto y 10 en el segundo por lo que Ciclista Juninense fue amo y señor del primer tiempo.

Tras luchar contra sí mismo en el tercer cuarto, Los Indios mejoró en el último y sacó el “snorkel” a tiempo cuando -con solamente un segundo por jugarse - a Aimar Chemile no le tembló la muñeca y con dos libres consecutivos mandó el partido a suplementario (52 iguales).



En el alargue Los Indios tuvo más resto físico para ganar el juego, a pesar de que Ciclista se le hizo más difícil que lo que tal vez el Canario Esperaba. Aimar Chemile volvió a destrabar el partido con dos triplazos en cinco minutos. Fue 62-57. Había ganado en la ida por 70 a 54.

La final se jugaría tentativamente dentro de siete días.

Anoche

Mayores 9 de Julio 46 (0) – Sarmiento 70 (2)

U17 Ciclista 68 (1) – El Linqueño 51 (0)

Mayores Ciclista 57 (0)– Los Indios 62 (2)

Hoy

Club Los Indios

17 U15 Los Indios – Ciclista