Ciclista es el único invicto de primera división

Ciclista Juninense apabulló a Argentino en mayores por 64 a 32 (15 de Melina Eizaguirre, su goleadora).

El batacazo de la jornada fue la victoria de Sportivo Rojas en Chivilcoy, ante Argentino, por 41 a 40.

Además San Martín le ganó a Atlético Elortondo por 63 a 51 y Gimnasia de Pergamino como visitante a Porteño de Chacabuco por 68 a 56. Detalle:

Mini

Sarmiento vs Argentino (postergado de común acuerdo para la semana que viene)

Infantiles

San Martín 32 vs A. Elortondo 40

Porteño 31 vs Gimnasia Pergamino 49

Argentino CH 55 vs Sp. Rojas 28

Menores

San Martín 56 vs A. Elortondo 47

Mayores

San Martín 63 vs A. Elortondo 51

Porteño 56 vs Gimnasia Pergamino 68

Ciclista 64 vs Argentino 32

Argentino CH 40 vs Sp. Rojas 41

Próxima fecha

El 1 de julio se juegan los siguiente partidos suspendidos:

Sarmiento vs Argentino de Chivilcoy (mini)

Ciclista vs Argentino de Chivilcoy (mayores)

Argentino Junín vs San Martín (mini, infantiles, menores y mayores)

Segunda rueda

Después de las vacaciones de invierno se reanudará el campeonato con el siguiente cronograma de partidos:

Primera fecha

Atlético Elortondo vs Sarmiento-Ciclista

San Martín vs Argentino Chivilcoy

Sp. Rojas vs Gimnasia de Pergamino

Porteño vs Argentino Junín

Segunda fecha

Sarmiento-Ciclista vs San Martín

Sp. Rojas vs Atlético Elortondo

Porteño vs Argentino Chivilcoy

Argentino Junín vs Gimnasia Pergamino