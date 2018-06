Se completaron algunos partidos pendientes

Este fin de semana se completaron partidos que estaban pendientes del campeonato local de minibásquetbol de la Asociación Juninense.

Los juegos se disputaron en Junín y las vecinas localidades de Lincoln y Chacabuco. Detalle:

Resultados

U13

Porteño 71 vs Ciclista 31

Cavul 37 vs Argentino 35

San Martín 75 vs El Linqueño 63

Mini

Club Junín 0 vs El Linqueño 4

Porteño 3 vs Ciclista 1

Cavul 3 vs Argentino 1

San Martín 4 vs El Linqueño 0





11º Fecha

9 de Julio Blanco Vs Argentino

Sarmiento Vs Los Indios

Linqueño Vs Ciclista

9 de Julio Celeste Vs Porteño

Junín Vs San Martín

Los Indios B Vs Cavul



12º Fecha - 1° Rev.

Los Indios B Vs 9 de Julio Blanco

Junín Vs Cavul

9 de Julio Celeste Vs San Martín

Linqueño Vs Porteño

Sarmiento Vs Ciclista

Argentino Vs Los Indios