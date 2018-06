El juninense Franco Balbi es el nuevo jugador de Flamengo de Brasil

El base juninense de 28 años y 1.85 metros vivirá su primera experiencia fuera de Argentina y será una de las piezas estelares del nuevo proyecto de Flamengo de Río de Janeiro.

Venir de una buena temporada y jugar incluso competiciones internacionales giró drásticamente de cara a este curso y Ferro se vio abocado a la lucha por evitar los puestos que mandaban a los playoffs por la permanencia. Balbi fue una de las piezas más regulares durante toda la temporada en los de Caballito, con unos promedios de 12.4 puntos, 3.7 rebotes, 5.5 asistencias, 1.2 robos y un 40.4% en triples.

Ahora, el juninense pondrá rumbo a un proyecto ilusionante que se estrenará en unos meses. La salida del entrenador José Neto ha supuesto un borrón y cuenta nueva en el equipo carioca. Sonaron entrenadores como Demetrius Ferraciu y Sergio Hernández para tomar el banquillo rojinegro y fue finalmente Gustavo de Conti el elegido tras proclamarse campeón del NBB con Paulistano.

Flamengo no se fijó en Paulistano para firmar a De Conti y firmó al tirador Deryk Ramos y los aleros David Nesbitt y Jhonatan da Luz desde el campeón brasileño y para unirse al escolta nacionalizado Kevin Crescenzi, el ex-NBA Anderson Varejao y los renovados y ya clásicos del equipo carioca como Marquinhos Viera y Olivinha.

Hoy, quinto punto LNB

Esta noche, desde las 21, se disputará el quinto punto de la serie entre San Martín y San Lorenzo de Almagro. Juegan en Corrientes con arbitraje de Juan Fernández, Fabricio Vito y Oscar Brítez.

Respecto a la victoria anterior, el entrenador de San Lorenzo Gonzalo García mostró su satisfacción por el trabajo realizado que lo deja a una sola victoria del tricampeonato. El coach dijo: “La verdad que defensivamente hicimos una tarea impecable sobre todo en el primer tiempo que cerramos todos los caminos y pudimos correr que para nosotros es muy importante y abrir el partido corriendo es lo que hizo que nos sintamos cómodos. Se dieron las dos cosas; la defensa y el ataque rápido”.

“Lo que cambió de los partidos anteriores es que tuvimos el control del partido nosotros y que San Martín no tuvo tanta libertad para jugar.”

“Me sorprendió un poco el despliegue del equipo. Se habló que tenemos que sacar de donde no tenemos, a los que tienen dolencias musculares soportarlas, los que están con agotamiento físico soportarlo y en base a eso se puede edificar lo que hicimos hoy. Acá no hay nada que se esconde, está todo a la vista”.

“Les sigo pidiendo intensidad hasta el final porque ya estábamos pensando en el próximo juego. Uno en juegos de playoffs se tiene que ir con las sensaciones bien arriba. Entre comillas tenemos la obligación de ganar en casa y lo hicimos de buena manera”.

“Es mi primer match point en mi carrera, pero no estoy nervioso. Estoy tratando de que la ansiedad no me coma, voy partido a partido. No hay mucho tiempo para pensar: hay que preparar a los jugadores, planificar el partido y salir a la cancha”.