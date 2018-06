Los Indios eliminó a San Martín y hay clásico

Los Indios se clasificó anoche semifinalista del campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol, tras derrotar como visitante a San Martín por 66 a 63. Ahora enfrentará a Ciclista Juninense, con ventaja de localía, en semifinales. Hoy Porteño recibe en Chacabuco a 9 de Julio, con la urgencia de ganar para forzar un desempate. Sarmiento aguarda rival de este cruce.

En U15

También hay clásico de barrio entre Ciclista Juninense y Los Indios, en tanto que CAVUL espera por el ganador de 9 de Julio-Porteño.

En U17

Cruces confirmados: El Linqueño vs Ciclista y Argentino vs 9 de Julio.

En U19

Está clasificado Argentino que espera por el ganador de 9 de Julio-Junín, y El Linqueño que aguarda la definición de Ciclista (1) vs Los Indios (0)..

Anoche

Mayores San Martín (0) – Los Indios (1)

U 17 Cavul (0) 76 – Argentino 80 (2)

U 15 Sarmiento (0) 25 – Ciclista 72 (2)

U 19 Sarmiento (0) 48 – El Linqueño 71 (2)



Hoy

Club Porteño

19.30 U 15 Porteño – 9 de Julio

21.30 Mayores Porteño – 9 de Julio

Club Los Indios

20 U 19 Los Indios – Ciclista