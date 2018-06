Germán Lambrisca: “Si no podemos vender la plaza, seguimos en la Liga, como sea”

Germán Lambrisca, primer mandatario del Club Atlético Argentino de Junín, dialogó con Democracia sobre la determinación que tomó la entidad de poner en venta la plaza de Liga Nacional y otros temas de interés para el asociado.

Comenzó diciendo: “Hoy (por ayer) mandamos la carta documento a la AdC poniendo en su conocimiento la venta de la plaza de Liga Nacional. Había tiempo hasta el 30 de junio para enviarla. Los pasos reglamentarios siguientes son que luego de esta fecha hay dos días administrativos que se toma la AdC y luego notifica a los clubes de la Liga Argentina (ex TNA) que existe la posibilidad concreta de comprarla.

La suma cercana ronda los cinco millones de pesos. Los potenciales compradores se rigen por orden de clasificación en La Liga Argentina. Por ejemplo si Estudiantes de Olavarría la quiere y pone el dinero, ninguno de los equipos restantes puede hacer nada. Ni siquiera Argentino puede retroceder. Luego el segundo, el tercero y así sucesivamente. Ahora si Estudiantes ofrece menos dinero y alguno de abajo arrima a la cifra que vale, éste tiene el derecho de adquisición ganado.

Luego de los siete días se libera y Argentino tiene el derecho de negociarla en el monto que crea conveniente, siempre dentro de los parámetros estatutarios. Acá Argentino puede ir y venir, no tiene la obligación de aceptar cualquier oferta. En el primer caso, Argentino tiene la obligación de aceptar la oferta que no tiene negociación, que es oferta real avalada por el estatuto de la AdC. Esos son los plazos reglamentarios. Hay que esperar”.

Consultado sobre el por qué el club tomó esta determinación, dijo: “Se vivió una temporada muy dura, muy difícil, donde el contexto económico del país no ayudó para nada. Algunos cambios en las reglas de juego como sistema de logística, tarifarios, en el dólar, en un presupuesto escueto como el de Argentino con poco margen de error, fue determinante. Terminamos el año con un desfasaje de un 25% en el presupuesto general que para nosotros es demasiado. Lógicamente nos falta ingresar dinero, que son pagos mensuales, pero que cuesta que lleguen.

Pero un poco la incertidumbre a futuro también empujó a tomar esta determinación. Si en un mes nos llevaron un dólar de 18 a 30, más los presupuestos nuestros, más algún cambio reglamentario como acrecentar la cantidad de jugadores porque la Liga de Desarrollo se va a jugar en todos los encuentros –todos contra todos- se hace una pelota de dinero que es casi imposible de juntar.

Lo más peligroso de la temporada que viene es que no sabemos cuáles sponsors siguen. No sabemos qué va a pasar porque si no podemos vender la plaza, seguimos en la Liga como sea.

Nosotros no podemos decir juguemos la Liga por jugarla. Estamos haciendo una lectura de que si el presupuesto de este año no nos alcanzó, si vamos a hacer un presupuesto con todos los cambios que ha habido, para hacer lo mismo que este año en vez de terminar un 25% abajo, vamos a estar un 50%.

Para ajustar vamos a tener serios riesgos de perder la categoría. La idea es ver si podemos tener una salida un poco más inteligente donde nos sirva a todos. Si podemos vender bien la plaza, el año que viene nos encontraremos en una categoría más acorde a nuestro presupuesto, con el club bien saneado y por qué no con un dinero que nos sobre para hacer alguna obra.

Esperemos que se dé todo como lo planificamos”.

Al preguntarle sobre si el Gobierno de Junín se acercó a ofrecer algo para que la ciudad no pierda el atractivo de la Liga Nacional, comentó: “El Gobierno nos gestionó una publicidad ante el Banco Provincia, que está dentro de los sponsors actuales. También está dentro de los problemas financieros del club porque el banco tiene sus tiempos para pagar. Pero nos falta. Si el Gobierno se interesara por la situación el aporte debería ser más importante. Estamos hablando de una incertidumbre general. Sino debería acercarse alguien a decirnos que trabajemos tranquilos que ellos se hacen cargo de la incertidumbre. El problema de la incertidumbre es que no sabemos cuánto dinero es lo que se viene. Por ahora nadie apareció por el club, ni hemos recibido ningún llamado”.

Finalmente y consultado si sigue al frente del club, expresó: “Tengo mandato hasta el año que viene. Por eso impulso las medidas que acorten el riesgo del problema económico. El año que viene la idea es dar un paso al costado de la presidencia, sin dejar de colaborar con el club desde el puesto que me toque”.