San Martín quiere igualar la serie con Los Indios

San Martín buscará esta noche forzar un desempate contra Los Indios, cuando lo reciba desde las 20.30 en el estadio Alcides Schiavoni. El único resultado que le sirve al Celeste es ganar. Los Indios va por el pase a semis, donde espera Ciclista Juninense. Ayer hubo un amplio programa de formativas. Detalle:

Anoche

U 15 El Linqueño 34 (0) – Cavul 51 (2)

U 19 Junín 71 (1) – 9 de Julio 82 (1)

U 17 Argentino 83 (1) – Cavul 51 (0)

U 17 Porteño 38 (0) – Ciclista 59 (2)





Hoy

Club San Martín

20.30 Mayores San Martín – Los Indios

Club Cavul

19.30 U 17 Cavul – Argentino

Club Sarmiento

19 U 15 Sarmiento – Ciclista

21 U 19 Sarmiento – El Linqueño



Viernes 22

Club Porteño

19.30 U 15 Porteño – 9 de Julio

21.30 Mayores Porteño – 9 de Julio

Club Los Indios

20 U 19 Los Indios – Ciclista

Así marchan los cuartos



U 15

Ciclista (104) vs Sarmiento (16)

9 de Julio (65) vs Porteño (32)

Cavul (66) 51 vs El Linqueño (46) 34

Los Indios (51) 61 vs Argentino (30) 34

Semifinalista: Cavul que espera por el ganador de 9 de Julio-Porteño y Los Indios que espera por el ganador de Ciclista-Sarmiento.

U 17

El Linqueño (73) 70 vs Sarmiento (46) 43

9 de Julio (75) 71 vs Los Indios (60) 43

Argentino (83) vs CAVUL (51)

Ciclista (66) 59 vs Porteño (49) 38

Semifinalista: El Linqueño vs Ciclista y 9 de Julio que espera por el ganador de Argentino-Cavul.

U 19

Argentino (65) 89 vs San Martín (40) 44

Ciclista (68) vs Los Indios (34)

El Linqueño (61) vs Sarmiento (44)

9 de Julio (55) 81 vs Junín (71) 72

Semifinalista: Argentino que espera por el ganador de 9 de Julio-Junín.



Mayores

Sarmiento (82) 70 vs El Linqueño (51) 62

Los Indios (62) vs San Martín (43)

Argentino (64) vs Ciclista (68)

9 de Julio (82) vs Porteño (67)

Semifinalista: Sarmiento que espera por el ganador de 9 de Julio-Porteño de Chacabuco.