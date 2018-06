Exitoso debut de los juninenses con Chivilcoy

Los pibes de Junín, que refuerzan el seleccionado de Chivilcoy, debutaron ayer con una victoria ante el anfitrón –La Plata- por 72 a 70. Facundo Japez metió 9, Tobías Franchela 7 y Enzo Filipetti 6, para la victoria chivilcoyana.

Hoy prosigue el Provincial U 19 y Chivilcoy enfrenta a Esteban Echeverría, que ayer cayò estrepitosamente en el debut ante Bahía Blanca por 101-38.

Fixture

Anoche

San Nicolás 66 vs Mar del Plata 61

Esteban Echeverría 38 vs Bahía Blanca 103

La Plata 70 vs Chivilcoy 72

Hoy

18 Bahía Blanca vs Mar del Plata – Estadio: Atenas

20.30 La Plata vs San Nicolás – Estadio: Atenas

21 Chivilcoy vs Esteban Echeverría – Estadio: Gimnasia

Tercera fecha

Mañana

19 Mar del Plata vs Esteban Echeverría – Estadio: Gimnasia

19 Chivilcoy vs San Nicolás – Estadio: Atenas

21 La Plata vs Bahía Blanca – Estadio: Atenas

Quinto puesto

Sábado 23

11: 3° Zona A vs 3° Zona B – Estadio: Gimnasia

Semifinales

Sábado 23

18: 1° Zona B vs 2° Zona A – Estadio: Atenas (Semifinal #1)

20.30 1° Zona A vs 2° Zona B – Estadio: Atenas (Semifinal #2)



Tercer puesto

Domingo 24

10 Perdedor Semifinal #1 vs Perdedor Semifinal #2 – Estadio: Atenas

Final

Domingo 24

12 Ganador Semifinal #1 vs Ganador Semifinal #2 –

Estadio: Gimnasia