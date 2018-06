Argentino puso en venta la plaza de Liga Nacional

Con una muy buena concurrencia de asociados, Argentino celebró anoche una Asamblea Extraordinaria en su sede social de Almirante Brown 273.

En la misma, la masa societaria autorizó por unanimidad a la Comisión Directiva a enviar una carta de intención de venta de plaza a la Asociación de Clubes de Básquetbol.

El 30 del corriente vence el plazo para poner en venta la plaza en la AdC, por lo que Argentino debió acelerar los plazos con esta Asamblea Extraordinaria.

Qué se dice

Salta Basket podría ser potencial comprador de la plaza de Argentino. A pesar de haber descendido, el club salteño tendría firmes intenciones –y plata- de seguir jugando en la máxima categoría nacional.

Novedades en Atenas

Juan Fernández Chávez continuará una año más en Atenas.

El alero vestirá nuevamente la camiseta “griega” en la próxima temporada de la Liga Nacional. El jugador disputó los 51 partido de Fase Regular en la 2017/2018, promediando 7.6 puntos, 39.7% en triples, 2.6 rebotes, 1.4 asistencias y 0.8 recuperos en 26.1 minutos de juego.

El jugador fue confirmado en las últimas horas, mientras se espera la confirmación de otras tratativas que lleva adelante la dirigencia cordobesa.

Hace una semana se había informado sobre la continuidad del técnico Nicolás Casalánguida y la de Fernández Chávez es la segunda confirmación que se produce.

Según se pudo saber, también se espera que sigan en el plantel Nicolás Romano y Jerome Meyinsse.

Ramella no sigue en Formosa

El entrenador marplatense no llegó a un acuerdo por el segundo año de contrato con La Unión y se produjo la desvinculación. El equipo formoseño, que busca ahora nuevo entrenador cuenta con Jonathan Maldonado, como único jugador con contrato.

Las negociaciones que se abrieron hace casi dos semanas llegaron a su fin entre el principal dirigente de La Unión de Formosa, Mario Romay y el agente del entrenador, Esteban Villar, por falta de un acuerdo a la variación reclamada en lo económico.

Si bien había un año más de contrato, el mismo estaba sujeto a una opción abierta para las dos partes. Hoy Romay mandará la carta de no uso de la opción para la desvinculación absoluta.

Esta clase de contratos es habitual para resguardarse que en el primer año todo esté bien de los dos lados y anticipando ponderantes (que puede haber muchos). En este caso, un tema familiar de Ramella, primero, y un pedido de incremento en el salario después, fueron los que debilitaron la negociación.

De tal modo La Unión queda ahora sin entrenador y debe salir al mercado a buscar uno, siendo Gabriel Piccato, recientemente desvinculado de Regatas, el principal candidato para tomar el puesto. En cuanto a Leandro Ramella no hay ofertas por ahora en la Liga Nacional, en un mercado que se mueve lentamente, pero si podría tener un campo abierto grande en Liga Argentina.

La Unión de Formosa solo cuenta con un jugador mayor con contrato: el escolta Jonathan Maldonado, de enorme temporada en la liga que está terminando. Luego el objetivo de retener a Alexis Elsener por ahora está lejos en cuánto a lo económico ya que el mercado de jugadores nacionales aumentó considerablemente su cotización entendiendo que los clubes querrán pesificar sus sueldos. El otro gran objetivo es Alejandro Konsztatd, de todos modos, ahora el avance en la continuidad del armado también dependerá de la llegada del nuevo entrenador.