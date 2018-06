El Linqueño recibe esta noche a Sarmiento

El Linqueño recibe esta noche la visita de Sarmiento de Junín, en una de las llaves de play off de cuartos de final del campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Se miden desde las 21.30 en el estadio “Eduardo Pis Ágata” y el dueño de casa está obligado a ganar para forzar un desempate en la serie que lo tiene al Verde 1-0 arriba. Detalle:

Hoy

Club El Linqueño

19.30 U 17 El Linqueño – Sarmiento

21.30 Mayores El Linqueño – Sarmiento

Club Argentino

20 U 15 Argentino – Los Indios

Club San Martín

20 U 19 San Martín – Argentino

Club Ciclista

19.30 U 17 Ciclista - Porteño.



Martes 19

Club Los Indios

20 U 17 Los Indios – 9 de Julio

Club Ciclista

21.30 Mayores Ciclista – Argentino

Club Cavul

20 U 15 Cavul – El Linqueño



Miércoles 20

Club El Linqueño

17 U 15 El Linqueño – Cavul

Club Junín

20 U 19 Junín – 9 de Julio

Club Argentino

20 U 17 Argentino – Cavul

Club Porteño

19.30 U 17 Porteño – Ciclista





Jueves 21

Club San Martín

20.30 Mayores San Martín – Los Indios

Club Cavul

20 U 17 Cavul – Argentino

Club Sarmiento

19 U 15 Sarmiento – Ciclista

21 U 19 Sarmiento – El Linqueño



Viernes 22

Club Porteño

19.30 U 15 Porteño – 9 de Julio

21.30 Mayores Porteño – 9 de Julio

Club Los Indios

20 U 19 Los Indios - Ciclista

Así marchan los cuartos

U 15

Ciclista (104) vs Sarmiento (16)

9 de Julio (65) vs Porteño (32)

Cavul (00) vs El Linqueño (00)

Los Indios (51) vs Argentino (30)



U 17

El Linqueño (73) vs Sarmiento (46)

9 de Julio (75) vs Los Indios (60)

Argentino (00) vs CAVUL (00)

Ciclista (00) vs Porteño (00)



U 19

Argentino (65) vs San Martín (40)

Ciclista (68) vs Los Indios (34)

El Linqueño (61) vs Sarmiento (44)

9 de Julio (55) vs Junín (71)



Mayores

Sarmiento (82) vs El Linqueño (51)

Los Indios (62) vs San Martín (43)

Argentino (64) vs Ciclista (68)

9 de Julio (82) vs Porteño (67)