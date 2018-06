Cavallín viaja mañana a México

El basquetbolista del club Argentino de Junín, Agustín Cavallín, quedó preseleccionado en el plantel U 17 de Argentina que viajará a las 4 Hs. de mañana domingo a México para participar de un torneo preparación de cara al Mundial de la categoría.

El Mundial se disputará históricamente en Argentina, entre el 30 de junio y el 8 de julio en Rosario y Santa Fe.

El grupo de Argentina

Argentina presentará un equipo acorde al paradigma sobre el que viene trabajando desde hace algunos años. Si bien la lista definitiva aún no fue anunciada, está claro que la consigna será elevar la talla en cada una de las posiciones para estar en sintonía con las exigencias a nivel internacional. Ningún jugador está confirmado en el plantel pero Bautista Lugarini, el alero de 2,05 que se desempeña en Bahía Basket, siempre estuvo presente con esta selección desde el Sudamericano U14 de Encarnación, en Paraguay. Lo mismo sucedió con el base de Obras Sanitarias Gastón Bertona, MVP del Sudamericano U14 y U15, en los que Argentina fue campeón. Un año más tarde, se incorporó al grupo Tomás Chapero, ala-pivote de 2,09 también de Bahía Basket. Tanto Lugarini como Chapero fueron invitados recientemente al NCAA Final Four Next Generation Showcase, que se desarrolló en San Antonio en el marco de las finales del campeonato de la NCAA, y también al Básquetbol Sin Fronteras América que la NBA realizó en Bahamas el año pasado.

Nuestro país compartirá el Grupo D junto al campeón europeo U16, Francia, que se presentará con gran parte del plantel que se coronó en Podgorica en 2017. Entre ellos estará el MVP de ese torneo, Killian Hayes, un escolta de 1,95 nacido en EEUU, que juega en el Cholet Basket. Hayes dominó el Europeo U16 con promedios de 16 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias y es considerado uno de los mejores jugadores del mundo a su edad. Lo acompañará Theo Maledon, base de 1,90, que anotó 14 puntos por partido en la competencia continental, y Essomé Miyem, pívot de 2,06.

Argentina también deberá enfrentar en la fase de grupos a una de las sensaciones de la categoría. Representando a Filipinas, estará Kai Sotto, un pívot de 2,16 que causa furor en un país donde el básquetbol se vive de una manera muy especial. Sotto es un interno ágil y con excelentes movimientos para su edad y estatura, que lideró a Filipinas a la clasificación mundialista con dos actuaciones fenomenales. Anotó 28 puntos con 26 rebotes en los cuartos de final frente a Japón y 26 unidades con 21 recobres ante China en semifinales.

El Grupo D lo completa Croacia, quien fue cuarta en el Europeo U16 y que tendrá en el alero de 1,94 Matej Rudan, a uno de sus referentes. En Rosario y Santa Fe también estarán otros dos países de la zona de los Balcanes, famosa por generar jugadores de gran nivel. Serbia fue medalla de bronce el año pasado y contará con el alero de 2,00 metros de altura Djordje Pazin, el tercer goleador del Europeo, además de la usual tradición de planteles altos y de buenos fundamentos. Montenegro, que sorprendió con el segundo puesto en el certamen continental que se desarrolló en su capital, tendrá al escolta Stefan Vlahovic y al ala-pívot de 2,03 Bojan Tomasevic como sus referentes.