Falleció Oscar Furlong, una de las glorias del básquet nacional

Se nos fue uno de los grandes de la naranja. Historia pura de nuestro deporte la de Oscar Furlong. Uno de nuestros héroes en la década del 50 con aquella maravillosa consagración en el país. A los 90 años nos dejó en forma física, pero su alma, carácter y personalidad quedará de por vida en los recuerdos de todos los amantes del básquet argento.

Furlong fue uno de los capataces de la Selección Argentina en dicha época. Jugó en Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, aunque arrancó como jugador de tenis, su otra pasión. Fue mostrando sus condiciones desde muy chico, hasta poder llegar a militar en la selección en 1948. Fue el año de los Juegos Olímpicos post guerra mundial, y Argentina tuvo una excelente etapa pensando en el amateurismo que existían aún. Medía 1,87 y era el jugador más alto del equipo, aunque jugaba en diferentes posiciones.

Argentina cayó en forma apretada ante EEUU, lo cual fue una sorpresa para el momento. “Después de ese partido Adolph Rupp, el técnico de Kentucky, me ofreció hacerme profesional allá. Me ofrecían 10.000 dólares por 6 meses. Le respondí que era imposible: 'Luego de un día inolvidable, quiero ahora más que nunca seguir jugando por mi país'." Comentó en una increíble anécdota Furlong

Furlong fue parte del hito más importante de Argentina. En 1950 en el mítico Luna Park, el seleccionado de Canavesi obtuvo el campeonato al vencer a EEUU 64 - 50, donde Furlong fue la figura con 20 pts. Fue el goleador del equipo con 11.2 ppp. El goleador albiceleste llegó a tener una propuesta NBA para irse a EEUU. No solo la recordada por Kentucky, sino también por los Minesotta Lakers (Ahora Los Angeles Lakers), pero estaba demasiado arraigado a su lugar, sus costumbres, y decidió quedarse. Además de eso, no hubiese podido jugar más con la selección en caso de aceptar esa oferta.

Disputó su segundo juego Olímpico en Helsinky 1952. Argentina terminó cuarto en la general, donde perdió la medalla de bronce ante Uruguay. Finalmente Furlong aceptó una propuesta de Estados Unidos. Pero no del básquet profesional sino del universitario: jugó 3 temporadas de la NCAA (1953-56) para la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. En la seleccipon siguió jugando, donde obtuvo las medallas de plata en los Panamericanos de 1951 y 1956, además del título mundial universitario en Dortmund 1953.

Las circunstancias políticas que se presentaron fueron letales para su destino. La revolución Libertadora de 1955, sumado a lo acontecido en la presidencia de Juan Domingo Perón, lo llevó a dejar la actividad en forma tempranera. Se dedicó al tenis, donde inclusive llegó al equipo de Copa Davis junto a Guillermo Vilas. Además de ser parte de la ATP como uno de sus dirigentes. Desde 207 se encuentra en el Salón de la fama.