Mañana martes arrancan los play off

Mañana martes se reanuda la competencia de la Asociación Juninense de Básquetbol con los cuartos de final.

En primera división el líder absoluto, Sarmiento, recibirá la visita de El Linqueño; mientras que en el Barrio de las Morochas Argentino será local ante Ciclista Juninense. Detalle:

Cuartos U 15

Ciclista vs Sarmiento

9 de Julio vs Porteño

Cavul vs El Linqueño

Los Indios vs Argentino

Cuartos U 17

El Linqueño vs Sarmiento

9 de Julio vs Los Indios

Argentino vs CAVUL

Ciclista vs Porteño

Cuartos U 19

Argentino vs San Martín

Ciclista vs Los Indios

El Linqueño vs Sarmiento

9 de Julio vs Junín

Cuartos mayores

Sarmiento vs El Linqueño

Los Indios vs San Martín

Argentino vs Ciclista

9 de Julio vs Porteño

Programa

Martes 12

Club Argentino

21 Mayores Argentino – Ciclista

Club 9 de Julio

20 U 17 Nueve de Julio – Los Indios

Club Sarmiento

19.30 U 17 Sarmiento – El Linqueño

21.30 Mayores Sarmiento – El Linqueño

Miércoles 13

Club 9 de Julio

19.30 U 15 Nueve de Julio – Porteño

21.30 Mayores Nueve de Julio – Porteño

Club El Linqueño

20 U 19 El Linqueño – Sarmiento

Club Los Indios

19 U 15 Los Indios – Argentino

21 Mayores Los Indios – San Martín

Jueves 14

Club 9 de Julio

20 U 19 Nueve de Julio – Junín

Club Ciclista

19 U 15 Ciclista – Sarmiento

21 U 19 Ciclista – Los Indios

Viernes 15

Club Ciclista

20 U 17 Ciclista - Porteño

Club Argentino

20 U 19 Club Atlético Argentino – Club General San Martín

Club Cavul

20 U 15 Cavul – El Linqueño.