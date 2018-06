El martes arrancan los play off

La Asociación Juninense de Básquetbol confirmó oficialmente todos los cruces del campeonato Apertura en las cuatro categorías. El martes reanuda la competencia con los cuartos de final.

Comenzando por la más pequeña, Ciclista irá ante Sarmiento, Nueve de Julio con Porteño, Cavul ante El Linqueño y Los Indios recibirá a Argentino.

En U17 El Linqueño enfrenta a Sarmiento, Nueve de Julio a Los Indios, Argentino y Cavul, Ciclista contra Porteño.

En juveniles Argentino recibirá a San Martín, Ciclista a Los Indios, El Linqueño a Sarmiento y Nueve de Julio a Junín.



Finalmente en mayores el líder absoluto Sarmiento chocará contra El Linqueño, Los Indios-San Martín, Argentino-Ciclista y Nueve de Julio- Porteño. Detalle:

Cuartos U 15

Ciclista vs Sarmiento

9 de Julio vs Porteño

Cavul vs El Linqueño

Los Indios vs Argentino

Cuartos U 17

El Linqueño vs Sarmiento

9 de Julio vs Los Indios

Argentino vs CAVUL

Ciclista vs Porteño

Cuartos U 19

Argentino vs San Martín

Ciclista vs Los Indios

El Linqueño vs Sarmiento

9 de Julio vs Junín

Cuartos mayores

Sarmiento vs El Linqueño

Los Indios vs San Martín

Argentino vs Ciclista

9 de Julio vs Porteño



Posible programa (sujeto a modificaciones)

Martes 12

Club Argentino

21 Mayores Argentino – Ciclista

Club 9 de Julio

20 U 17 Nueve de Julio – Los Indios

Club Sarmiento

19.30 U 17 Sarmiento – El Linqueño

21.30 Mayores Sarmiento – El Linqueño

Miércoles 13

Club 9 de Julio

19.30 U 15 Nueve de Julio – Porteño

21.30 Mayores Nueve de Julio – Porteño

Club El Linqueño

20 U 19 El Linqueño – Sarmiento

Club Los Indios

19 U 15 Los Indios – Argentino

21 Mayores Los Indios – San Martín

Jueves 14

Club 9 de Julio

20 U 19 Nueve de Julio – Junín

Club Ciclista

19 U 15 Ciclista – Sarmiento

21 U 19 Ciclista – Los Indios

Viernes 15

Club Ciclista

20 U 17 Ciclista - Porteño

Club Argentino

20 U 19 Argentino – San Martín

Club Cavul

20 U 15 Cavul – El Linqueño