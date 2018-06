El lunes arrancarían los play off

Con los resultados que se registraron antenoche, quedaron confirmados los cruces del campeonato Apertura en todas las categorías. Tentativamente los juegos arrancan este lunes.

Cuartos U 15

Ciclista vs Sarmiento

9 de Julio vs Porteño

Cavul vs El Linqueño

Los Indios vs Argentino

Cuartos U 17

El Linqueño vs Sarmiento

9 de Julio vs Los Indios

Argentino vs CAVUL

Ciclista vs Porteño

Cuartos U 19

Argentino vs San Martín

Ciclista vs Los Indios

El Linqueño vs Sarmiento

9 de Julio vs Junín

Cuartos mayores

Sarmiento vs El Linqueño

Los Indios vs San Martín

Argentino vs Ciclista

9 de Julio vs Porteño