Deck cerca del Real Madrid

Se sabe que el nivel de Gabriel Deck genera interés alrededor de las mejores ligas del mundo y luego de muchos rumores y aproximaciones de distintos equipos y competencias, el futuro del santiagueño parece haber encontrado un destino más que importante. Según El Bernabeu, medio de Madrid, el actual jugador de San Lorenzo ya cerró su fichaje para reforzar al Real a partir de la próxima temporada. Una verdadera bomba.

Vale recordar que Deck aún tiene contrato con San Lorenzo para la próxima Liga, por lo que el Real Madrid debería pagar la cláusula de rescición para romper ese acuerdo (unos 300.000 dólares). Eso ya estaría resuelto y de esa manera, no habría impedimentos para que el alero se sume al actual campeón de la Euroliga, desde la 2018/219. Un salto de calidad esperado y necesario para su carrera.

De todos modos, y tal como está el actual plantel del Real Madrid, con 13 jugadores con contrato, no sería de extrañar que Deck, si ficha, termine cedido a otro club, ya que además no cuenta con pasaporte comunitario, y los dos extracomunitarios del Madrid son hoy Gustavo Ayón y Trey Thompkins. Es cierto que la renovación del segundo no está fácil, pero también que la partida de Doncic quizá obligue al Real a fichar un extranjero consolidado para reemplazarlo. El Madrid este año gastó un dineral con todas las lesiones que tuvo y no puede permitirse un paso en falso. Como ocurrió con Campazzo, una cesión a otro club ACB no estaría mal para la adaptación del santiagueño.

Además de todo lo que ha mostrado Deck a nivel Liga Nacional y selección Argentina, hay que mencionar que los responsables del club español pudieron verlo bien de cerca en septiembre, cuando San Lorenzo venció al equipo de Pablo Laso por 84-81, justamente con el Tortu como una de las grandes figuras del encuentro. La impresión fue la mejor y hoy los caminos de ambos se estarían por juntar.