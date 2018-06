Argentino ganó y terminó tercero

Anoche se definieron los cuartos de final del campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

En El Fortín de Las Morochas Argentino derrotó a 9 de Julio por 66-56 y terminó tercero. El Turco había arrancado bien, tuvo un bajón en le medio y levantó en el final redondeando una gran fase regular.

Enfrentará a Ciclista Juninense, con localía, en cuartos de final.



9 de Julio ya tenía la localía asegurada y recibirá la visita de Porteño de Chacabuco. El lunes comenzarían los play off. Detalle:

Anoche

U17 Argentino 49 – 9 de Julio 53

Mayores Argentino 66 – 9 de Julio 56

Cuartos U 15

Ciclista vs Sarmiento

9 de Julio vs Porteño

Cavul vs El Linqueño

Los Indios vs Argentino

Cuartos U 19

Argentino vs San Martín

Ciclista vs Los Indios

El Linqueño vs Sarmiento

9 de Julio vs Junín

Cuartos mayores

Sarmiento vs El Linqueño

Los Indios vs San Martín

Argentino vs Ciclista

9 de Julio vs Porteño