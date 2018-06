Argentino y 9 de Julio definen posiciones

Esta noche se definen los cuatro puestos restantes del campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

En El Fortín de Las Morochas se miden Argentino y 9 de Julio (arbitraje de Sergio López y Franco Anselmo). El ganador quedará tercero. Si triunfa Argentino, tiene localía, si pierde no. 9 de Julio tiene la localía asegurada independientemente del resultado. Detalle:

Últimos resultados

U17 El Linqueño 64 – Ciclista 59

Mayores El Linqueño 69 – Ciclista 64

U-15 Junín 22 – Porteño 68

U-15 Los Indios 55 – Cavul 50

Hoy

Club Argentino

19.30 – U17 Argentino – 9 de Julio

21.30 – Mayores Argentino – 9 de Julio

Cuartos U 15

Ciclista vs Sarmiento

9 de Julio vs Porteño

Cavul vs El Linqueño

Los Indios vs Argentino

Cuartos U 19

Argentino vs San Martín

Ciclista vs Los Indios

El Linqueño vs Sarmiento

9 de Julio vs Junín



Cuartos mayores / Gana 9 de Julio

Sarmiento vs El Linqueño

Los Indios vs San Martín

Porteño de Chacabuco vs Ciclista

9 de Julio vs Argentino



Cuartos mayores /Gana Argentino

Sarmiento vs El Linqueño

Los Indios vs San Martín

Argentino vs Ciclista

9 de Julio vs Porteño de Chacabuco.