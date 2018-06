Se recuperó San Lorenzo

San Lorenzo recuperó la localía ante Instituto de Córdoba al derrotarlo anoche como visitante por 92 a 80, con 26 goles de Gabriel Deck.

Instituto ganó el primer cuarto 25-24 y empataron el segundo en 19. En el complemento, La Gloria se quedó en el vestuario. Fue todo de San Lorenzo.

Mañana

21 Instituto vs San Lorenzo (Pablo Estévez-Fabricio Vito-Leandro Lezcano)

21.30 Atenas (Cba) vs San Martín (Diego Rougier-Fernando Sampietro-Oscar Brítez)

21 San Lorenzo vs Instituto (de ser necesario)

21.30 San Martín vs Atenas (de ser necesario)