El Linqueño entró a cuartos

Comenzaron a definirse los puestos para los play off del campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

El Linqueño derrotó anoche a Ciclista Juninense 69-64 y quedó octavo por lo que enfrentará a Sarmiento. Además con este resultado dejó afuera a Cavul que se despide hasta el clausura.



El otro cruce confirmado es Los Indios contra San Martín. El resto se define mañana en Las Morochas, con el encuentro entre Argentino y 9 de Julio.

Anoche

U17 El Linqueño 64 – Ciclista 59

Mayores El Linqueño 69 – Ciclista 64

U-15 Junín 22 – Porteño 68

U-15 Los Indios 55 – Cavul 50

Miércoles 6

Club Argentino

19.30 – U17 Argentino – 9 de Julio

21.30 – Mayores Argentino – 9 de Julio

Cuartos U15

Ciclista vs Sarmiento

9 de Julio vs Porteño

Cavul vs El Linqueño

9 de Julio vs Argentino

Cuartos U19

Argentino vs San Martín

Ciclista vs Los Indios

El Linqueño vs Sarmiento

9 de Julio vs Junín