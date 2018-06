Héctor Coco Nigro: La coronación del Maestro

Nací en el corazón del barrio de las Morochas, a veinte metros de la cancha vieja del club Argentino, en Almirante Brown y Alsina. El año que empecé a estudiar el gobierno puso primero inferior y primero superior. Hice primer grado en la escuela de Doña Benita, que estaba en calle Alberdi al fondo, pasando la ruta 188, justo enfrente de donde hoy en día hay un salón de eventos. Hice primero y segundo, pero en tercero ya mis padres me pasaron a la escuela 24 que estaba en Quintana e Hipólito Yrigoyen. Luego hice un curso de teneduría de libros, y el secundario lo terminé de noche, cuando el Ferrocarril hizo un curso especial para que los empleados pudieran terminar.

Jugué al fútbol en Mariano Moreno, al lado de Chiche y OrlandoTablada. Ojalá me hubiese contagiado de ellos. Llegué hasta la quinta, pero era del montón. Era la época que mi viejo iba todos los días a la cancha. A mi me dejaba detrás de un arco y él salía a hacer relaciones públicas.

Jugué al básquetbol en Argentino. Era la época donde había cadetes, cuarta, tercera, segunda y primera. Cancha abierta de polvo de ladrillo, luego embaldosado y posteriormente se cerró en Almirante Brown y Alsina. Después se trasladó al lugar actual, por razones de espacio. En este sentido Argentino no ha tenido mucha suerte porque en ese entonces se quiso comprar un lote lindero y no se pudo. Se consiguieron dos lotes grandes donde está actualmente el club, no se dudó en comprarlos y comenzó a levantarse lo que está hoy en día.

En la temporada 1958-59 se comenzó a entrenar en septiembre. Llegó a Junín José Ciotti que fue la persona que nos cambió la cabeza. Era un alto empresario de Nobleza Piccardo que vivía en Corrientes y era integrante del seleccionado de esa provincia. Tenía experiencia en campeonatos Argentinos. Llegó al club, comenzó a practicar y fue más allá porque nos enseñó cosas nuevas, para nosotros desconocidas.

Pero antes de empezar el torneo planteó que jugaba o dirigía, las dos cosas juntas no iba a hacer. Yo jugaba en la segunda, estaba dentro del plantel. Se decidió que Ciotti debía jugar. Entonces la pregunta del plantel fue quién iba a ser el técnico. Ciotti pidió 24 horas para hablar con una persona. Esa persona era yo. Él me había visto desenvolverme en la cancha, cómo ordenaba el equipo, pero que no metía la pelota ni en un fuentón. Habló conmigo y me convenció. Fui el técnico del equipo y ganamos el primer título de la institución en la AJB, en 1959.

Al salir campeones, en 1960 Altense de Punta Alta organizó el primer campeonato provincial de clubes campeones. Intervinieron además Olimpo de Bahía Blanca, Quilmes Athletic Club y Parque de Buenos Aires donde jugaba Ariel Pagliari que era uno de los mejores de la Selección Nacional campeona del mundo. Tuvimos un golpe de fortuna y salimos campeones. Llevamos como refuerzos a Toti Garro y Adolfo De Rorre.

El recibimiento en Junín fue algo inolvidable. Era la época del tren. Entonces nos esperaron en la estación y había una camioneta con una especie de bañadera detrás, con techo de lona, que nos paseó por toda la ciudad. Impresionante la cantidad de gente que había.

El año pasado habíamos intervenido en el provincial, fuimos segundos en la zona norte y nos dio derecho para ir a jugar. La mayoría de las chicas tenían 16 años y lo hice con vista a que las chicas vivieran cómo era el certamen preparándolas para el año siguiente. Nos fue por demás de bien con un tercer puesto. Esta temporada competimos a nivel de selección, también salimos terceros y nos anotamos en el provincial de clubes. Hicimos un campeonato bárbaro. Quedamos libre en la primera fecha y tuve la posibilidad de ver a los cuatro equipos. Noté que no había mucha diferencia entre uno y otro, por lo tanto se avizoraba un torneo parejo. No eran ni más ni menos que nosotros. Tal es así que cuatro partidos se definieron por un punto y uno en suplementario.

Muy buen nivel, parejo, pero hacia arriba. A tal punto que llegamos al último partido que si ganábamos éramos campeones y si perdíamos quedábamos cuatro.

Le habíamos ganado al local por 9 puntos y en la final hincharon para nosotros, muy bien los árbitros que en ningún momento fueron imparciales, se dedicaron a dirigir.

Lo que se viene es el campeonato Argentino. Pero nos comentaron que los dos que clasificamos, Estudiantes y nosotros, tenemos que enfrentarnos contra los dos de Capital Federal. Está por definirse.

Quiero agradecerle al club y especialmente a los padres, porque sin el acompañamiento de ellos no hubiésemos podido llegar a esta competencia. Estamos acostumbrados porque el básquet femenino es muy amateur y necesitamos siempre el apoyo de todos. Esta vez se lo retribuimos con el máximo logro que fue el título U 17.