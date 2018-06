Buenos Aires ante Entre Ríos en semis

El seleccionado de Buenos Aires, con 6 goles de Nicolás Burgos y 5 de Valentín Feuillade, goleó ayer a Tucumán por 102 a 51 en cuartos de final del Campeonato Argentino U15 que se disputa en la provincia de Salta.

Hoy a las 21 enfrenta a Entre Ríos en semifinales.

Hoy

09 Delmi 1 – Puesto 17°

09 Delmi 2 – Puesto 19°

11 Delmi 1 – Puesto 13°

11 Delmi 2 – Puesto 15°

15 Delmi 1 – Puesto 7°

16 Delmi 2 – Puesto 11°

17 Delmi 1 – Puesto 5°

18 Delmi 2 – Puesto 9°

19 Delmi 1 – Semifinal Puesto 1° al 4° (Serie 2 vs Serie 3)

21 Delmi 1 – Semifinal Puesto 1° vs 4° (Serie 1 vs Serie 4)



Sábado 2 de junio

16 Delmi 1 – Puesto 3°

18 Delmi 1 – Puesto 1°