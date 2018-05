Doblete de la selección bonaerense en Salta

Provincia de Buenos Aires terminó ayer invicta en la fase regular del Campeonato U 15 que se disputa en Salta.

Obtuvo otras dos goleadas. Por la mañana aplastó a Chaco 102-58 y por la noche vapuleó a Formosa por 108-33.

Los chicos de Junín anotaron de esta manera ante Chaco: Valentín Feuillade (4) y Nicolás Burgos (13). Ante Formosa: Valentín Feuillade (3) y Nicolás Burgos (14).

Hoy enfrenta a Tucumán a las 19 hs.



Anoche

Chaco 58 vs Buenos Aires 102

San Juan 61 vs Chubut 36

Buenos Aires 108 vs Formosa 33

Chubut 69 vs Chaco 90.