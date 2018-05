Valentín Feuillade y Nicolás Burgos debutaron ganando

Provincia de Buenos Aires, que cuenta con dos jugadores de la ciudad de Junín, Valentín Feuillade (14 años, de Ciclista Juninense) y Nicolás Burgos (15 años, de 9 de Julio), debutó goleando a San Juan por 84 a 38 en el Campeonato Argentino U 15 que se juega en Salta.

Hoy el combinado bonaerense enfrenta a Chubut, equipo que todavía no debutó en el campeonato.

Hoy

MARTES 29 DE MAYO

09 – Delmi 1 – Zona 5 – Buenos Aires vs Chubut

09 – Delmi 2 – Zona 5 – Formosa vs San Juan

11 – Delmi 1 – Zona 4 – Neuquén vs Salta

11 – Delmi 2 – Zona 4 - Santa Cruz vs Entre Ríos

13 – Delmi 1 – Zona 2 – La Rioja vs Corrientes.