Ciclista perdió con Central Bs. As.

Ciclista Juninense perdió como local ante Central Buenos Aires de Zárate en un final ajustado por 93 a 91.

El partido tuvo como goleador a Tobías Franchela, de Ciclista Juninense, con 52 concreciones, todo un récord para la Liga Provincial de Juveniles.

Este sábado tiene su último partido de la fase regular, visitando a Gimnasia y Esgrima de Pergamino.

Luego, el quinteto juninense quedará libre.

Detalle:

Resultados

Ciclista (Junín) 91 vs Central Buenos Aires (Zárate) 93

Regatas (San Nicolás) 79 vs Ciudad (Saladillo) 63

Gimnasia (La Plata) 96 vs Atenas (La Plata) 71

Libre: Gimnasia (Pergamino)



Décimo tercera

fecha (25/05)

Ciudad (Saladillo) vs Gimnasia (La Plata)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Regatas (San Nicolás)

Gimnasia (Pergamino) vs Ciclista (Junín)

Libre: Atenas (La Plata)

Décimo cuarta

fecha (27/05)

Regatas (San Nicolás) vs Gimnasia (Pergamino)

Gimnasia (La Plata) vs Central Buenos Aires (Zárate)

Atenas (La Plata) vs Ciudad (Saladillo)

Libre: Club Ciclista Juninense.