Burgos y Feuillade integran la Selección Provincial

La 27ª edición del Campeonato Argentino Masculino de Selecciones U15 se jugará en Salta entre el 28 de mayo y el 2 de junio. Participarán 22 selecciones provinciales, divididas en tres zonas de cuatro equipos cada una y dos zonas de cinco equipos cada una.

Provincia de Buenos Aires contará con dos jugadores de la ciudad de Junín, Valentín Feuillade (14 años, de Ciclista Juninense) y Nicolás Burgos (15 años, de 9 de Julio).

Además con cinco jugadores más y el entrenador Mario Errazu del plantel de Bahía Blanca que se consagró campeón provincial en Mar del Plata y que es la base, entre otros convocados.

El Argentino masculino de selecciones U15, uno de los torneos más atractivos dentro del calendario de las formativas argentinas, tiene fecha y sede definidas. Este año, dicho certamen se desarrollará en la hermosa provincia de Salta, más precisamente en su capital, entre el 28 de mayo y el 2 de junio, y contará con la participación de 22 selecciones que reafirmarán el profundo carácter federal de este torneo.

Entre Ríos (campeón defensor), Salta, Corrientes, San Luis, Neuquén, Córdoba, San Juan, Santa Cruz, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Formosa, FeBAMBA, Mendoza, Buenos Aires, Río Negro, Chaco, Jujuy, Chubut, Misiones y La Pampa serán los participantes del torneo.

Los partidos se disputarán en el Complejo Polideportivo Delmi, que cuenta con dos canchas. En la primera fase, que se jugará entre el 28 y el 30 de mayo, los equipos se agruparán en cinco zonas, tres de cuatro equipos y dos de cinco equipos. Dado el calendario, las dos zonas de cinco equipos tendrán dos jornadas dobles (martes 29 y miércoles 30 de mayo).

En la segunda fase, los primeros de cada zona más los tres mejores segundos avanzarán a cuartos de final y seguirán en carrera por el título. Los dos peores segundos y los dos mejores terceros avanzarán al playoff por los puestos del 9° al 12°. Los tres peores terceros y el mejor cuarto jugarán el playoff por los puestos del 13° al 16°. Los cuatro restantes cuartos disputarán el playoff para definir las posiciones del 17° al 20°, en tanto que los dos quintos se enfrentarán para definir los puestos 21° y 22°.

La zona

Buenos Aires integra la zona 5 junto con Chaco, Chubut, Formosa y San Juan.



Plantel

Lucas Sigismondi (Kimberley, Mar Del Plata)

Braian Ceballos (Quilmes, Mar Del Plata)

Gastón Sabotig (Peñarol, Mar Del Plata)

Mateo Del Hoyo (Peñarol, Mar Del Plata)

Fausto Pérez (Central, Zárate)

Nicolás Burgos (9 de Julio, Junín)

Valentín Feuillade (Ciclista, Junín)

Ramiro Furriol (Bahiense Del Norte, Bahía Blanca)

Jano Martínez (Villa Mitre, Bahía Blanca)

Valentín Forestier (Alem, Bahía Blanca)

Lautaro Cavero (Alem, Bahía Blanca)

Facundo Slonimsqui (9 de Julio, Bahía Blanca)

DT: Mario Errazu

AT: Mauro Richotti



Fixture

Lunes 28 de mayo

09.00 hs – Delmi 1 – Zona 3 – FeBAMBA vs San Luis

09.00 hs – Delmi 2 – Zona 2 – Santa Fe vs La Rioja

11.00 hs – Delmi 1 – Zona 3 – Tucumán vs Misiones

11.00 hs – Delmi 2 – Zona 2 – Corrientes vs La Pampa

15.00 hs – Delmi 1 – Zona 5 – Chaco vs Formosa

15.00 hs – Delmi 2 – Zona 5 – San Juan vs Buenos Aires

17.00 hs – Delmi 1 – Zona 4 – Entre Ríos vs Río Negro

17.00 hs – Delmi 2 – Zona 1 – Mendoza vs Santiago del Estero

18.45 hs – Delmi 1 – Acto Inaugural

20.15 hs – Delmi 1 – Zona 4 - Salta vs Santa Cruz

20.15 hs – Delmi 2 – Zona 1 - Córdoba vs Jujuy

Martes 29 de mayo

09.00 hs – Delmi 1 – Zona 5 – Buenos Aires vs Chubut

09.00 hs – Delmi 2 – Zona 5 – Formosa vs San Juan

11.00 hs – Delmi 1 – Zona 4 – Neuquén vs Salta

11.00 hs – Delmi 2 – Zona 4 - Santa Cruz vs Entre Ríos

13.00 hs – Delmi 1 – Zona 2 – La Rioja vs Corrientes

13.00 hs – Delmi 2 – Zona 3 – San Luis vs Tucumán

15.00 hs – Delmi 1 – Zona 1 – Santiago del Estero vs Córdoba

15.00 hs – Delmi 2 – Zona 3 – Misiones vs FeBAMBA

17.00 hs – Delmi 1 – Zona 5 – San Juan vs Chaco

17.00 hs – Delmi 2 – Zona 5 – Chubut vs Formosa

19.00 hs – Delmi 1 – Zona 4 – Salta vs Río Negro

19.00 hs – Delmi 2 – Zona 4 – Santa Cruz vs Neuquén

21.00 hs – Delmi 1 – Zona 2 – La Pampa vs Santa Fe

21.00 hs – Delmi 2 – Zona 1 – Jujuy vs Mendoza

Miércoles 30 de mayo

09.00 hs – Delmi 1 – Zona 4 – Neuquén vs Entre Ríos

09.00 hs – Delmi 2 – Zona 4 – Río Negro vs Santa Cruz

11.00 hs – Delmi 1 – Zona 5 – Chaco vs Buenos Aires

11.00 hs – Delmi 2 – Zona 5 – San Juan vs Chubut

13.00 hs – Delmi 1 – Zona 1 – Jujuy vs Santiago del Estero

13.00 hs – Delmi 2 – Zona 2 – La Pampa vs La Rioja

15.00 hs – Delmi 1 – Zona 2 – Santa Fe vs Corrientes

15.00 hs – Delmi 2 – Zona 3 – San Luis vs Misiones

17.00 hs – Delmi 1 – Zona 4 – Entre Ríos vs Salta

17.00 hs – Delmi 2 – Zona 4 – Río Negro vs Neuquén

19.00 hs – Delmi 1 – Zona 5 – Buenos Aires vs Formosa

19.00 hs – Delmi 2 – Zona 5 – Chubut vs Chaco

21.00 hs – Delmi 1 – Zona 1 – Mendoza vs Córdoba

21.00 hs – Delmi 2 – Zona 3 – FeBAMBA vs Tucumán