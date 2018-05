Germán Lambrisca: “Estamos trabajando para seguir jugando la Liga”

El balance deportivo es brillante. Se cumplieron con creces las expectativas por el puesto en que se llegó, por lo que devolvió el equipo dentro de la cancha, los valores que demostró el equipo, compromiso, garra, sacrificio, buen juego. Desde este aspecto fue muy bueno.

Todas las temporadas mejoramos el equipo sobre la marcha. Uno arma y después van apareciendo las necesidades. El año pasado Cequeira apareció a mitad de temporada y este año apareció Saglietti. Tuvimos que ajustar dos veces a los extranjeros, por suerte uno no lo tuvimos que cambiar. Si bien Kent tuvo una lesión dura, lo bancamos y terminó rindiendo. Los otros dos fuimos viendo su rendimiento y hubo que recambiarlos. Siempre ajustamos el equipo de acuerdo a los números que manejamos.

Desde lo económico estamos tratando de cerrar los números, pero fue durísimo.

Nos ha cambiado mucho la logística, el tema plata. Viajes, hotelería, comidas, han sufrido un cambio importante, porque arrancamos con un dólar de 18 y terminamos con uno de 25. La última semana cuando cerramos la temporada y tuvimos que mandar de vuelta a los extranjeros nos encontramos con que el dólar había subido un 25 por ciento en cinco días.

Son todos imprevistos que se fueron presentando, más la situación del país, el clima de incertidumbre con tanto movimiento, ajustes etc.

Gracias a Dios las empresas nos están respondiendo, pero esto nos obliga a hacer un replanteo en vista a lo que viene.

El año todavía no terminó, sí la competencia deportiva. Nos quedan tres meses para cumplir con todas las obligaciones.

Hoy estamos mal financieramente. Pero más allá de que terminó en una posición desfavorable, con todo lo que nos resta cobrar y lo que hay que pagar no llega a ser alarmante. Nunca terminamos tan desbalanceados como en esta temporada, pero estamos campeando el temporal.

En un momento se pensó en pedir una ayuda económica a la AdC pero no se llegó a concretar. Igual no era como se comentó, a canje de derechos televisivos futuros. Era un préstamo a devolver dentro del año en curso. La idea nuestra era no estar tan atrasados en algunos ítems, pero lo pudimos suplir con gente que se arrimó a colaborar. Nosotros nunca trasponemos las cosas de año a año, preferimos cerrar el año cero a cero.

Estuve en la reunión de la AdC donde se programaron algunos cambios. Creo que la próxima competencia sigue igual, con ascensos y descensos, Súper 20, se sumaría la Liga de Desarrollo en todos los partidos. Nosotros expusimos que esto nos encarecía el presupuesto porque son ocho jugadores más en cada viaje, pero no estamos en contra de la Liga de Desarrollo sino todo lo contrario. Nos parece fundamental para proyectar a los chicos.

Lo primero que se avizora en Argentino, en el corto plazo, es cerrar la temporada. Hablaremos con los sponsors principales a ver si continúan apoyando. Luego veremos si podemos armar un equipo modesto pero competitivo. Si se logra esto, jugamos otra temporada. Si no, veremos qué pasos seguiremos. Por ahora vamos a trabajar para seguir. Le tenemos que decir al hincha la verdad, como fue siempre.

Este año la pasamos muy mal. No es lindo estar tres meses atrasados con la gente que trabaja. Nunca estuvimos recontra al día con el plantel, pero tampoco tan atrasados. La situación de este año fue bastante más difícil. Cada vez que afrontamos un viaje era salir a molestar, a pedirle a los hinchas, a hacer un esfuerzo los dirigentes. Vamos a tener que implementar un esquema diferente y si no aparece un sponsor importante o no se puede redoblar el esfuerzo de los actuales, tendremos que hacer un equipo mucho más modesto que el de este año.

Esta comisión hace once años que está en el club y hace once años que está demostrando que lo que quiere es jugar. Lo que sí pensamos es que tenemos que tomar la decisión más inteligente para todos.

Todo depende del país también. Hay sponsors que no saben cómo van a salir parados, tienen miedo de lo que puede venir. Hay gente que el mes pasado compró cosas a 18 y este mes las tuvo que pagar 25. No se sabe qué va a pasar con los extranjeros. Hay muchas cosas que hacen que la próxima temporada se esté mirando con mucho respeto.

Cuando podamos ordenar la papelería vamos a hacer la asamblea, calculo a fines del mes de junio.

Lambrisca está muy cansado. Igual me queda un año más en la presidencia. Pero en el mes de febrero pasado, si me hubiera dejado llevar por los arrebatos, hubiese renunciado. La verdad que no la pasé bien. Llevo once años en el club y eso pesó para que redoble los esfuerzos y me quede.

Tomaremos la mejor decisión posible para hacer lo que hicimos siempre que es respetar la parte presupuestaria. No volvernos locos con los gastos del plantel y ver dentro de estos parámetros si podemos mantener la categoría.

Lo que sí el otro año a mí no me gustaría alejarme del club, pero que tome otro la posta, con ánimos renovados y que acepte la ayuda de todos nosotros por la experiencia que hemos ganado en este tiempo. Esto para ver si el club logra la continuidad deportiva que viene teniendo y que es tan importante para todos.

La gente viene mermando desde hace tres años y esta temporada también se notó. Los gastos se fueron al diablo. La policía cuesta el doble, árbitros, comisionados, gastos que duplicaron su monto. Entre todas las cuestiones que ponemos sobre la mesa está el Streaming que televisa en directo, que más allá que es una buena propuesta para difundir el básquet, los sponsors, la institución, a veces nos juega en contra, porque la gente se queda en la casa.

Por ahí si la gente está un poco cansada, el día no acompaña o hay muchos partidos seguidos, se quedan en la casa y lo miran en la compu.

Pero lo que más afecta es la estabilidad. Antes venía Atenas y la gente estaba esperando el partido con fervor. Hoy viene y si la gente tiene otros planes lo deja de lado, total vuelve el mes próximo. También la situación económica familiar hace elegir el partido que va a ver de acuerdo al rival. Son cosas que se suman para que haya aflojado un poco la concurrencia. Igualmente Argentino tiene un piso de acompañamiento importante que nos permite todavía sentirnos acompañados. Pero necesitamos que la gente se entusiasme de vuelta, el espectáculos que se ofrece es muy bueno y de hecho se vio en los últimos dos play off que se jugaron.

Nosotros habíamos hablado con una agencia de turismo para que estuviese expectante el lunes a la mañana por si había que viajar, porque fue todo tan de golpe que no había muchas previsibilidades. Lo que pasa es que no podíamos comprar los pasajes, porque si perdíamos no viajábamos y tampoco podíamos recuperar el dinero. A veces compramos los pasajes a través de la AdC que tiene convenio con Aerolineas, pero acá se nos había complicado. Tuvimos que trabajar toda la tarde del domingo para resolver a medias el supuesto viaje. Tuvimos que reservar hotel en Comodoro Rivadavia, comidas, pero todo a medias porque no se sabía nada. Estaba todo organizado, hasta el colectivo nos estaba esperando para llevarnos a Buenos Aires.

Lo de los chicos del básquet 3 x 3 es extraordinario. Estuvieron trabajando todo el año, lograron clasificar y nos avisaron que se hacía la final en Santiago del Estero. Pusimos todos los medios para que viajaran , los acompañó el profesor Raúl Scaglione, y trajeron un título de Liga para el club que es muy valorable. Son chicos del club y reclutados. Estamos muy orgullosos de ellos, se ganaron un premio muy merecido como el viaje a Holanda con todo incluido. Estamos viendo cómo manejamos el tema del entrenador porque no queremos que vayan solos.

Es otra página de gloria para el club que no hay que desvalorizarla, fue como a nosotros nos gusta, con chicos juveniles que trabajan en las inferiores, con entrenadores de Junín. Una alegría tremenda.