Balance del club Argentino en la Liga Nacional

Como todos los años, Democracia hace un balance de cada equipo juninense y en este caso repasamos el largo año que tuvo Argentino en la máxima categoría del básquetbol nacional.

Antesala

Este año, el Turco tuvo que subsanar las bajas sensibles de tres jugadores importantes: los extranjeros Chaz Crawford y Novar Gadson, más todo lo que daba Emiliano Basabe. Lo primero que hizo la directiva fue renovarle a Junior Cequeira y Juan Cangelosi. La apuesta desde el banco para suplir a Bolívar, sería el ex Parque Sur, Guido Mariani. Gastón García seguiría en el equipo como valor juvenil y el goleador sería el ex Ciclista Juninense, Luciano Massarelli. La dupla de extranjeros serían Malcolm Bernard y Antohny Kent. El primero duraría poco para que luego llegue John Milsapp (también cortado) y por último Marvin Philipps. Rodrigo Sánchez sería otra apuesta que salió mal: no llegó al debut de la Liga.

Súper 20

Argentino disputó el Súper 20, formato que se estrenó este año y que para el Turco culminó con la eliminación ante Ferro.

El equipo de Japez repitió defectos y virtudes, con respecto a las últimas temporadas del elenco azul. Como local, el Turco se hizo muy fuerte y de hecho ganó sus 4 partidos en la primera fase jugando muy bien. Pero lo preocupante es que cuando le tocó salir a la carretera no mostró la fortaleza defensiva que lo caracteriza y sus goleadores no estuvieron tan finos. Resultado: 4 derrotas en la misma cantidad de presentaciones. Argentino quedó afuera en primera ronda de Play-off, haciendo notar un desgaste lógico de un equipo que gasta tres veces menos que sus rivales de turno.

En este caso, en el Súper 20, le pasó algo parecido: ganó de local, pero en el último encuentro disputado en Caballito perdió dos piezas fundamentales como Cequeira y Bortolín. Así y todo el equipo luchó, pero Ferro se quedó con la serie 2-1.

Liga Nacional: Clasificación a play-off, sin pensar en el descenso

Fue rara esta temporada, ya que Argentino ganó buenos partidos como visitante pero no se hizo tan fuerte en el Fortín. El año comenzó con derrota en La Banda, pero triunfazo en Quimsa 85-74 (1/12/17, arbitraje Lezcano-Zanabone-Salguero). En casa, triunfo claro ante Gimnasia de Comodoro, pero inesperada derrota como local ante Quilmes 82-89 (10/12/17, arbitraje Chitti-Smith-Cáceres). El despegue del Turco fue en su gira perfecta por Mar del Plata, ya que le ganó a Quilmes 85-79 y a Peñarol 72-69, en el comienzo del 2018. Hasta ahí, todo bien. Pero la derrota en Bahía provocó una merma y derivó en otra caída, ante Boca en el Fortín 85-83 (14/01/18), y justamente ante el elenco de Ginóbili como local 73-78. La racha se iría a 6 derrotas consecutivas (el peor momento en el torneo), porque los de Jápez iban a caer ante Hispano, San Lorenzo, Boca y San Martín de Corrientes. Recuperación fue ante Salta y otra vez al ruedo. El 23/04, Argentino pierde ante Estudiantes de Concordia 93-76 y se le diluyen las chances de tener localía en play-off, más aún después de perder como local 71-75 vs. La Unión de Formosa. Llega a postemporada tras ganarle a un diezmado Olimpico 76 a 62.

Playoff: nuevamente afuera en el primer cruce

Argentino sufrió la falta de gol en este cruce y la falta de tiradores natos. En Comodoro, Gimnasia se puso 2-0 con relativamente cómodos desarrollos: 89-55 y 88-84. El tercer punto lo ganó el Turco con una asfixiante defensa 72-70 y en el cuarto, pasa Gimnasia tras ganar un partido con muchos nervios 55-53, gracias a Frazier.

Argentino estaba ante la posibilidad de pasar la primera rueda de play-off (Reclasificación), luego del proceso de Adrián Capelli. Ni Rearte (eliminado con Quilmes 3-2), ni Richotti (eliminado ante Bahía Basket, también 3-2) pudieron lograr ese objetivo. Los ciclos de Eduardo Jápez quedaron estancados ante el mismo rival las dos veces: Gimnasia de Comodoro (3-1).

Balance

El balance es positivo. Argentino fue competitivo a pesar de tener cambios en el plantel. Fue un equipo duro y molesto, aunque no pudo tener localía esta vez. Salvó la categoría varias fechas antes y fue uno de los mejores equipos defensivos de la temporada regular. Tuvo el acompañamiento de su hinchada, tanto de local como de visitante. Lo negativo fue el bajo rendimiento en play-off. Veremos qué sucederá en el año próximo, donde el Turco seguirá dando pelea en la máxima categoría del básquet argentino.