Platense se llevó un juego increíble

Platense se llevó un juego casi increíble. Derrotó a Deportivo Viedma 90 - 82 en suplementario tras igualar en 75. El local dominó en prácticamente todo el match, pero no lo cerró y lo pagó muy caro. Bruna sobresalió con 28 unidades.

El Deportivo Viedma no pudo definirlo en casa. Cayó ante Platense 90-82 en suplementario y ahora la serie de Semifinales está 2-2. La acción se muda Vicente López, donde el viernes se disputará el último punto.

En el equipo de José Luis Pisani no alcanzó la gran actuación del venezolano Francisco Centeno, con 24 puntos y 19 rebotes. Tampoco los 14 tantos de Federico Mariani, ni los 10 de Federico Grun.

La visita arrancó mejor y se puso al frente 11-18 promediando el primer cuarto, con un buen pasaje de Morales y Bruna. El entrenador de Viedma pidió tiempo muerto para reorganizar las cosas. Y funcionó: al regreso, el equipo clavó un parcial de 7-0, con 5 de Centeno, para igualar en 18. Platense cerró con un simple de Bruna para irse al descanso 18-19.

El arranque del segundo cuarto fue a pura bomba para el Depo. Franco y Knecht estiraron a 5 (24-19). Platense logró igualarlo en 26, pero Viedma lo cerró mejor con sus extranjeros y se fue al vestuario arriba por 3 (36-33).

Mariani fue la carta de gol en el Depo Viedma al volver del descanso largo, con 5 en fila. Un buen pasaje de Grun y Thygesen estiró la ventaja a 10 (50-40) y después el propio Mariani, desde la línea de libres, puso máxima de 11 (54-43). Pero Morales despertó a Platense. El alero metió 9 al hilo (5 simples) para achicar a 4 antes de la chicharra (59-54).

El último cuarto fue cambiante. Viedma arrancó con un 6-0 que parecía lapidario para recuperar la ventaja máxima de 11 (65-54), con 7 minutos por jugar. Pero el Calamar ajustó la defensa y secó al Deportivo que, encima, perdió a Kirkland y Thygesen por cinco faltas. Viedma estuvo varios minutos sin convertir. Platense aprovechó para acercarse y lo cerró bien con Bruna y Lee para igualar en 75 y estirar a suplementario.

En el tiempo extra, la visita hizo todo bien y se llevó un partidazo para llevar la serie a su casa, en un quinto y decisivo juego que se disputará el viernes 18 a las 21.00 horas.

Síntesis:

Deportivo Viedma (82) Fermín Thygesen 8 (x), Federico Mariani 14, Federico Grun 10, Francisco Centeno 24 y Maximiliano Tabieres 4. Suplentes: Valentín Bettiga 0, Pedro Franco 10, Alexis Knecht 6 y DeAngelo Kirkland 6 (x). DT: José Luis Pisani.

Platense (90) Facundo Vázquez 9, Pablo Bruna 28, Sebastián Morales 19 (x), Alejandro Pappalardi 6 y Tyrone Lee 13. Suplentes: Ariel Eslava 9, Matías Aristu 6 y Genaro Lorio 0. DT: Alejandro Vázquez. Parciales: 18-19, 18-14, 23-21, 16-21 y 7-15. Árbitros: José Luis Lugli, Javier Sánchez y Rodrigo Castillo. Estadio: Estadio “Ángel Cayetano Arias”.