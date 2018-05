Mañana empiezan a jugarse los cuartos de final

Mañana viernes darán comienzo los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol.

San Lorenzo de Almagro, Instituto Central Córdoba, Atenas de Córdoba y San Martín de Corrientes son los equipos que tienen localía en esta instancia. Detalle:

Los juegos

Instituto vs Quimsa

Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

San Lorenzo vs Obras

San Martín vs Gimnasia (Cr)

Permanencia (formato 2-2-1, empezó de local el mejor ubicado en fase regular)

Viernes 18 de mayo

Lunes 21 de mayo

Cuartos de Final (formato 2-2-1, empieza de local el mejor ubicado en fase regular)



Viernes 18 de mayo

Domingo 20 de mayo

Miércoles 23 de mayo

Viernes 25 de mayo

Domingo 27 de mayo

Semifinal (formato 2-2-1, empieza de local el mejor ubicado en fase regular)



Miércoles 30 de mayo

Viernes 1º de junio

Lunes 4 de junio

Miércoles 6 de junio

Viernes 8 de junio

Final (formato 2-2-1-1-1, empieza de local el mejor ubicado en fase regular)



Lunes 11 de junio

Miércoles 13 de junio

Sábado 16 de junio

Lunes 18 de junio

Miércoles 20 de junio

Viernes 22 de junio

Domingo 24 de junio