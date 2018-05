Ciclista perdió en Saladillo

Ciclista Juninense perdió como visitante de Ciudad de Saladillo por 89 a 62 en su última presentación por la Liga Provincial de Juveniles de Básquetbol.

Este sábado tiene su último partido como local, recibiendo la visita de Central Buenos Aires de la ciudad de Zárate. Detalle:

Resultados

Atenas (La Plata) 42 vs Regatas (San Nicolás) 86

Ciudad (Saladillo) 89 vs Ciclista (Junín) 62

Central Buenos Aires (Zárate) 98 vs Gimnasia (Pergamino) 91

Libre: Gimnasia (La Plata)



Décimo segunda fecha (19/05)

Ciclista (Junín) vs Central Buenos Aires (Zárate)

Regatas (San Nicolás) vs Ciudad (Saladillo)

Gimnasia (La Plata) vs Atenas (La Plata)

Libre: Gimnasia (Pergamino)



Décimo tercer fecha (25/05)

Ciudad (Saladillo) vs Gimnasia (La Plata)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Regatas (San Nicolás)

Gimnasia (Pergamino) vs Ciclista (Junín)

Libre: Atenas (La Plata)