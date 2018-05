Quimsa de Santiago del Estero se consagró campeón

El elenco de Santiago del Estero se quedó con el primer torneo del 2018 de la Liga Femenina. En tiempo suplementario doblegó a Obras por 75-74. Natalia Ríos fue la MVP de la final.

El cotejo inició a pedir de Quimsa. El cuadro santiagueño fue duro en el aro propio y fino en el ajeno, obteniendo de movida un cuatro de cuatro en tiros de campo, que lo catapultó 9-0 en los primeros pasajes.

En total la racha fue de 11-0 hasta que Obras logró responder, dentro de un cuarto donde no pudo hacer pie, mostró letargo en su resguardo, y a base de arrestos individuales, principalmente de Andrea Boquete (10 tantos en ese periodo), se mantuvo a flote.

La fusión terminó los primeros 10 minutos con un 10/15 de campo, que se capitalizó en el 24-15 con el cual ingresó al segundo “chico”; más allá de una defensa que no mostró grandes fisuras.

Cuando parecía que el “tachero” se lo llevaba con un doble de Boquete (64-61), un triple clave de Márquez igualó el marcador en 64 con 13 segundos para que todo acabe.

Las locales tuvieron la última, pero Boquete fue bien defendida, y en un mar de manos, el balón no terminó siendo de nadie, y por consiguiente, fue necesario un tiempo extra.

El suplementario comenzó mejor para las de Capital Federal, que con el dueto Pag-Salaman picaron en punta 68-64. Sin embargo Quimsa no claudicó, y con un triple, desde el mismo sector donde antes había castigado Márquez, pero en este caso vía Victoria Lara, pasó al frente 73-72 con 34 segundos por delante.

Desde la línea, Boquete le devolvió el liderazgo a las suyas (74-73, a 30 segundos), aunque al match le quedaría una jugada más por sorprender.

Con oficio, Márquez parada en calle derecha del ataque, pidió cortina a Adams, para de esa forma tomar el eje de cancha. Cuando esta se perfilaba para bloquear, Ivaney le indicó que se fuera, y que quién la realizara fuese Vega. Con el tiempo corriendo, y la defensa cambiando constantemente por miedo a quedar engancha en esas cortinas, la venezolana mostró oficio.

Con el carril hacia el canasto liberado sobre 45 grados, ya que todas leyeron la cortina al eje, solo necesito de un par de piques, y en bandeja, depositó el doble del campeonato para el conjunto de Santiago del Estero.

Festejo más que merecido, para el número uno de la fase regular, y ahora, monarca del primer torneo del 2018. Obras, a base de sacrificio, estuvo a segundos de dar el batacazo, pero primó el poder colectivo, y por ese aspecto, fue la fusión quien terminó levantando la copa.