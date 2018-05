Argentino quiere jugar un quinto punto con Gimnasia

Argentino buscará esta noche estirar la serie de octavos de final de la Liga Nacional de Básquetbol, cuando desde las 21.30 reciba a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

El partido se juega desde las 21.30 en “El Fortín de las Morochas” y será controlado por el ingeniero platense Alejandro Chiti, el capitalino Roberto Smith y el entrerriano Gonzalo Delsart.

Argentino necesita ganar para forzar un quinto punto el próximo martes en Comodoro Rivadavia, dado que Gimnasia tiene localía en esta instancia por haber terminado mejor ubicado.



Entradas

Hoy desde las 19 horas se venderá el remanente de las plateas y populares en la sede y con los siguientes valores: Populares socios $ 100 y populares no socios $130. Plateas socios $250 y plateas no socios $300.

Programa

Boca Jrs. (2) vs San Martín (1)

Peñarol (1) vs San Lorenzo (2)

Regatas (1) vs Instituto (2)

Estudiantes (1) vs Quimsa (2)

Argentino (1) vs Gimnasia (2)

Olímpico (1) vs Atenas (2)

Hispano (1) vs. La Unión (2)

Fechas de disputa

Octavos de Final (formato 2-2-1, empezó de local el mejor ubicado en fase regular)

Hoy cuartos juegos

Martes 15 de mayo (quintos, en caso de haber desempate)

Permanencia (formato 2-2-1, empezó de local el mejor ubicado en fase regular)

Miércoles 16 de mayo

Viernes 18 de mayo

Lunes 21 de mayo

Cuartos de Final (formato 2-2-1, empieza de local el mejor ubicado en fase regular)



Viernes 18 de mayo

Domingo 20 de mayo

Miércoles 23 de mayo

Viernes 25 de mayo

Domingo 27 de mayo

Semifinal (formato 2-2-1, empieza de local el mejor ubicado en fase regular)



Miércoles 30 de mayo

Viernes 1º de junio

Lunes 4 de junio

Miércoles 6 de junio

Viernes 8 de junio

Final (formato 2-2-1-1-1, empieza de local el mejor ubicado en fase regular)



Lunes 11 de junio

Miércoles 13 de junio

Sábado 16 de junio

Lunes 18 de junio

Miércoles 20 de junio

Viernes 22 de junio

Domingo 24 de junio