Comienza la venta de abonos en el Club Argentino para el partido ante Gimnasia

El Club Atlético Argentino informa a los asociados y público en general, que la venta de entradas para el partido de mañana viernes ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia será de la siguiente manera:

Para los Abonados: Hoy jueves 10 de 10 a 12 y de 17 a 20. Asimismo, se les informa que se les reservará su ubicación hasta hoy a las 20.

Caso contrario se pondrán a la venta el día del partido con el remanente de plateas y populares.

Los precios son: socios $250, no socios $300.

El día del partido, desde las 19 horas se venderá el remanente de las plateas y populares en la sede y con los siguientes valores: Populares socios $ 100 y populares no socios $130. Plateas socios $250 y plateas no socios $300.

Los árbitros

La Asociación de Clubes de Básquetbol designó a los jueces Juan José María Fernández (de Santa Fe), Alejandro Ramallo (de Bahía Blanca) y Alberto Ponzo (de Córdoba) para controlar el tercer punto de la serie de octavos de final de la Liga Nacional de Básquetbol que sostendrán mañana en Junín los quintetos de Argentino y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Como comisionado técnico actuará Mario Donda, oriundo de la provincia de La Pampa.

Programa de mañana

20 Boca Jrs. vs San Martín (Sampietro-Tarifeño-Sánchez)

21 Hispano vs. La Unión Fsa (Zanabone-Lezcano-Barotto)

21 Ferro vs Salta Basket (Estevez-Zalazar-Moncloba)

21.30 Peñarol vs San Lorenzo (Rodrigo-Smith-Delsart)

21.30 Regatas vs Instituto (Britez-Castillo-D´Anna)

21.30 Estudiantes vs Quimsa (Chiti-Rosas-Hoyo)

21.30 Argentino vs Gimnasia (Fernández-Ramallo-Ponzo)

22 Weber Bahía vs Obras (Rougier-Dinamarca-Raúl Sánchez, de Junín)

22 Olímpico vs Atenas (Vito-Aluz-Cáceres)

Al final four del 3 x 3

La Asociación de Clubes de Básquetbol confirmó que el Final 4 del Tour 3x3 será en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero, el miércoles 16 y jueves 17 de mayo. El ganador se clasificará a un challenger oficial de FIBA en La Haya.

El Departamento de Competencias y la Secretaría Técnica de AdC confirmaron los participantes del Final 4 del Tour 3x3 que serán transmitidos en vivo por (Facebook Live de La Liga).

Los días 16 y 17 de mayo se definirá el Final 4 de La Liga de Desarrollo de nuestro país, en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero.

Además, en Santiago del Estero también se definirá el Tour 3x3. Los campeones de dicha competencia se clasificarán a un challenger oficial de FIBA en La Haya (Países Bajos).

Jugarán todos contra todos: Argentino, Atenas, Bahía Basket y Quimsa.