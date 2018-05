Argentino volvió a perder y quedó complicado

Gimnasia de Comodoro Rivadavia conservó la localía ante Argentino de Junín en el play off de octavos de final de la Liga Nacional de Básquetbol, al derrotarlo por 88 a 84.

En este sistema de competencia, ganar por un simple o cien goles, da lo mismo.

No pudo hacer pie el Turco en el comienzo. Si bien logró contener a Winzome Frazier, Franco Giorgetti fue imparable y le abrió los caminos a Richard Jackson.

Los aciertos de Marvin Phillips, Luis Cequeira y Anthony Kent mantuvieron relativamente en partido al equipo: 20-13.

Lo bueno en defensa del cuarto anterior se desmadró en el siguiente. Argentino recibió 27 goles y son demasiados ante un rival de tamaña envergadura. Por eso después el esfuerzo fue triple y no alcanzó.



Winzome Frazier y Franco Giorgetti continuaron siendo un problema sin solución y para colmo desde el banco se sumaron Daniel Hure, Diego Romero y Carlos Buendía. Gimnasia se fue al descanso largo ganando 47-35. Luis Cequeira, Anthony Kent y Matías Bortolín, lo mejor en el quinteto juninense.

En el peor momento de Gimnasia, en el tercer cuarto, Argentino marró 6 tiros libres consecutivos (se había puesto a 10). Por antonomasia, el Verde pasó a comandar nuevamente las acciones del juego que se llevó por la mínima 26-25. Juan Manuel Rivero y Franco Giorgetti, determinantes en la ofensiva local que contó con un buen cierre de Diego Romero. Marcos Saglietti, lo mejor del Azul en este pasaje.

Marvin Phillips abrió el último cuarto con un triplazo. Luego Gastón García, Luis Cequeira y Marcos Saglietti pusieron al Turco a solamente 4 de diferencia en el marcador. Restaban 6´22” y se acrecentaron las ilusiones juninenses.



Pero le siguieron ofensivas apuradas y tiros mal entrazados que dilapidaron un esfuerzo mayúsculo en un abrir y cerrar de ojos.

Y otra vez a remar contra la corriente, en un terreno adverso. Último intento de Argentino en un final con cortes y tiros libres. Estuvo cerca, pero no pudo ser.

Este viernes sigue la serie en El Fortín de las Morochas donde Argentino tiene que ganar para forzar un cuarto punto el domingo.

Resultados

Obras 91(2) vs Weber Bahía 75 (0)

San Lorenzo 101 (2) vs Peñarol 69 (0)

Instituto 88 (2) vs Regatas 68 (0)

Quimsa 101 (2) vs Estudiantes 66 (0)

La Unión Fsa 72 (1) vs Hispano 79 (1)

Atenas (Cba) 89 (2) vs Olímpico 71 (0)

San Martín 83(1) vs Boca Jrs. 95 (1)

Gimnasia (Cr) 88 (2) vs Argentino 84 (0).