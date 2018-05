Ciclista derrotó a Atenas de La Plata

Ciclista Juninense logró su segunda victoria en la Liga Provincial de Juveniles de Básquetbol, al derrotar a Atenas de La Plata por 77 a 72.

El próximo sábado viaja a Saladillo para enfrentar a Ciudad. Resumen:

Últimos resultados

Gimnasia (Pergamino) 65 vs Ciudad (Saladillo) 59

Ciclista (Junín) 77 vs Atenas (La Plata) 72

Regatas (San Nicolás) 62 vs Gimnasia (La Plata) 72

Libre: Central Buenos Aires (Zárate)



Próximas fechas

Décimo primera

fecha (12/05)

Atenas (La Plata) vs Regatas (San Nicolás)

Ciudad (Saladillo) vs Ciclista (Junín)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Gimnasia (Pergamino)

Libre: Gimnasia (La Plata)

Décimo segunda

fecha (19/05)

Ciclista (Junín) vs Central Buenos Aires (Zárate)

Regatas (San Nicolás) vs Ciudad (Saladillo)

Gimnasia (La Plata) vs Atenas (La Plata)

Libre: Gimnasia (Pergamino)



Décimo tercera

fecha (25/05)

Ciudad (Saladillo) vs Gimnasia (La Plata)

Central Buenos Aires (Zárate) vs Regatas (San Nicolás)

Gimnasia (Pergamino) vs Ciclista (Junín)

Libre: Atenas (La Plata)



Décimo cuarta

fecha (27/05)

Regatas (San Nicolás) vs Gimnasia (Pergamino)

Gimnasia (La Plata) vs Central Buenos Aires (Zárate)

Atenas (La Plata) vs Ciudad (Saladillo)

Libre: Ciclista (Junín).