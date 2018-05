Parcial disputa de la quinta fecha del campeonato

El temporal del fin de semana en nuestra ciudad afectó el normal desarrollo de la quinta fecha del campeonato local de minibásquetbol.

Varios clubes no realizaron sus viajes respectivos a distintas localidades y los partidos deberán ser reprogramados. Detalle:

Resultados

Preinfantiles (U13)

San Martín 16 Vs Los Indios 67

Porteño Vs Ciclista (no jugaron)

Junín Vs Linqueño (no jugaron)

Cavul Vs Argentino (no jugaron)



Mini

9 de Julio Blanco 0 Vs 9 de Julio Celeste 4

Los Indios B 4 Vs Sarmiento 0

San Martín 0 Vs Los Indios 4

Porteño Vs Ciclista (no jugaron)

Junín Vs Linqueño (no jugaron)

Cavul Vs Argentino (no jugaron)

6º Fecha

Porteño Vs 9 de Julio Blanco

Ciclista Vs San Martín

Los Indios Vs Cavul

Argentino Vs Los Indios B

Sarmiento Vs Junín

Linqueño Vs 9 de Julio Celeste



7º Fecha

9 de Julio Blanco Vs Linqueño

9 de Julio Celeste Vs Sarmiento

Junín Vs Argentino

Los Indios B Vs Los Indios

Cavul Vs Ciclista

San Martín Vs Porteño



8º Fecha

San Martín Vs 9 de Julio Blanco

Porteño Vs Cavul

Ciclista Vs Los Indios B

Los Indios Vs Junín

Argentino Vs 9 de Julio Celeste

Sarmiento Vs Linqueño



9º Fecha

9 de Julio Blanco Vs Sarmiento

Linqueño Vs Argentino

9 de Julio Celeste Vs Los Indios

Junín Vs Ciclista

Los Indios B Vs Porteño

Cavul Vs San Martín



10º Fecha

Cavul Vs 9 de Julio Blanco

San Martín Vs Los Indios B

Porteño Vs Junín

Ciclista Vs 9 de Julio Celeste

Los Indios Vs Linqueño

Argentino Vs Sarmiento



11º Fecha

9 de Julio Blanco Vs Argentino

Sarmiento Vs Los Indios

Linqueño Vs Ciclista

9 de Julio Celeste Vs Porteño

Junín Vs San Martín

Los Indios B Vs Cavul



12º Fecha 1° Rev.

Los Indios B Vs 9 de Julio Blanco

Junín Vs Cavul

9 de Julio Celeste Vs San Martín

Linqueño Vs Porteño

Sarmiento Vs Ciclista

Argentino Vs Los Indios



13º Fecha 2° Rev.

9 de Julio Blanco Vs Los Indios

Ciclista Vs Argentino

Porteño Vs Sarmiento

San Martín Vs Linqueño

Cavul Vs 9 de Julio Celeste

Los Indios B Vs Junín

14º Fecha 3° Rev.

Junín Vs 9 de Julio Blanco

9 de Julio Celeste Vs Los Indios B

Linqueño Vs Cavul

Sarmiento Vs San Martín

Argentino Vs Porteño

Los Indios Vs Ciclista



15º Fecha 4° Rev.

9 de Julio Blanco Vs Ciclista

Porteño Vs Los Indios

San Martín Vs Argentino

Cavul Vs Sarmiento

Los Indios B Vs Linqueño

Junín Vs 9 de Julio Celeste



16º Fecha 5° Rev.

9 de Julio Celeste Vs 9 de Julio Blanco

Linqueño Vs Junín

Sarmiento Vs Los Indios B

Argentino Vs Cavul

Los Indios Vs San Martín

Ciclista Vs Porteño



17º Fecha 6° Rev.

9 de Julio Blanco Vs Porteño

San Martín Vs Ciclista

Cavul Vs Los Indios

Los Indios B Vs Argentino

Junín Vs Sarmiento

9 de Julio Celeste Vs Linqueño



18º Fecha 7° Rev.

Linqueño Vs 9 de Julio Blanco

Sarmiento Vs 9 de Julio Celeste

Argentino Vs Junín

Los Indios Vs Los Indios B

Ciclista Vs Cavul

Porteño Vs San Martín



19º Fecha 8° Rev.

9 de Julio Blanco Vs San Martín

Cavul Vs Porteño

Los Indios B Vs Ciclista

Junín Vs Los Indios

9 de Julio Celeste Vs Argentino

Linqueño Vs Sarmiento



20º Fecha 9° Rev.

Sarmiento Vs 9 de Julio Blanco

Argentino Vs Linqueño

Los Indios Vs 9 de Julio Celeste

Ciclista Vs Junín

Porteño Vs Los Indios B

San Martín Vs Cavul



21º Fecha 10° Rev.

9 de Julio Blanco Vs Cavul

Los Indios B Vs San Martín

Junín Vs Porteño

9 de Julio Celeste Vs Ciclista

Linqueño Vs Los Indios

Sarmiento Vs Argentino



22º Fecha 11° Rev.

Argentino Vs 9 de Julio Blanco

Los Indios Vs Sarmiento

Ciclista Vs Linqueño

Porteño Vs 9 de Julio Celeste

San Martín Vs Junín

Cavul Vs Los Indios B.