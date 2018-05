Argentino perdió el primer punto ante Gimnasia

Argentino no pudo anoche contra Gimnasia de Comodoro Rivadavia y perdió el primer punto del play off de octavos de final de la Liga Nacional de Básquetbol. Fue goleado por 89-55.

Argentino picó en punta con tres dobles rápidos de Marvin Phillips, Marcos Saglietti y Anthony Kent. Pero no se pudo mantener. Un solo jugador, Winzome Frazier, le metió 7 puntos en un ratito y dio vuelta el partido.

El Turco no lo pudo acomodar más. Sufrió la friolera suma de 25 goles en contra y terminó anotando 15. Así imposible ganar.

Argentino hizo 2 puntos en 4 minutos y recibió 10 en los primeros pasos del segundo cuarto.

Le costó muchísimo tomarle la mano a las marcas, pero lo fue logrando en la medida que fue avanzando el partido y obtuvo sus réditos hacia el final del primer tiempo.

Recuperó pelotas y encontró el gol en la ofensiva cuando aparecieron los triples de Guido Mariani y Marvin Phillips pasó a cumplir un papel preponderante, inclusive cerrando el juego con un triplazo sobre la chicharra para dejar el marcador 40-36.

Argentino había terminado poco más que toqueteando ante Gimnasia, pero entró con otro equipo al segundo tiempo que no rindió lo mismo y en pocos minutos pasó a estar 10 abajo y consumir el primer tiempo muerto computado del complemento.

No lo pudo acomodar más. Maquilló el medio juego cuando Ariel Pau metió dos triples seguidos, pero enseguida Gimnasia lo puso en caja nuevamente con dos triplazos de Winzome Frazier y otro de Gustavo Barrera: 59-49.

Nada que hacer para el Turco en el último cuarto (hizo 6 puntos en 10 minutos). Gimnasia lo terminó de matar en un ratito con un triple de Juan Manuel Rivero y dos de Winzome Frazier.

Mañana vuelven a verse las caras, por el segundo punto, donde Argentino esperará por una noche mala de Gimnasia.

Resultados

Obras 89 vs Weber Bahía 80

San Lorenzo 91 vs Peñarol 82

Instituto 81 vs Regatas 79

Quimsa 80 vs Estudiantes 74

La Unión Fsa 88 vs Hispano 65

Atenas (Córdoba) 103 vs Ciclista Olímpico (La Banda) 92

San Martín 85 vs Boca Jrs. 70

Gimnasia (Comodoro Rivadavia) 89 vs Argentino (Junín) 55.